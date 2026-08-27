Ricardo Ferraço venceria 2º turno no ES em todos os cenários testados, aponta Quaest

Em uma eventual disputa de segundo turno para o governo do Espírito Santo nas Eleições 2026, o governador Ricardo Ferraço (MDB) venceria todos os adversários com os quais foi testado. É o que mostra nova pesquisa Quaest, contratada pela TV Gazeta e divulgada nesta quinta-feira (27).
O atual chefe do Executivo mais se destaca no confronto com deputado federal Helder Salomão (PT), em que o emedebista alcança 55% das menções de voto, contra 17% do petista.
Contra o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), Ricardo Ferraço chega a 45% das menções, enquanto o ex-mandatário marca 35%.
Já em uma eventual disputa entre Pazolini e Helder no segundo turno, o ex-prefeito da Capital recebe 53% das menções, frente a 19% do deputado.
Cenário 1
Ricardo Ferraço: 45%
Lorenzo Pazolini: 35%
Indecisos: 10%
Branco/nulo/não vai votar: 10%
Cenário 2
Ricardo Ferraço: 55%
Helder Salomão: 17%
Indecisos: 13%
Branco/nulo/não vai votar: 15%
Cenário 3
Lorenzo Pazolini: 53%
Helder Salomão: 19%
Indecisos:13%
Branco/nulo/não vai votar: 15%
No primeiro turno, segundo a pesquisa Quaest, Ricardo Ferraço (MDB) lidera a disputa pelo governo do Espírito Santo, com 35% das intenções de voto, seguido por Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 28%, e Helder Salomão (PT), que aparece com 10%. Breno Barcelos (Missão) tem 2% e Rafael Demuner (UP) fica com 1%.
Esta é a primeira consulta à população realizada após o registro das candidaturas e início da campanha, no último dia 16. Diferentemente das duas sondagens anteriores da Quaest publicadas pela Rede Gazeta, em abril e em julho, que traziam nomes cotados para o Palácio Anchieta e o Senado, desta vez a pesquisa mostra as intenções de voto para os nomes que vão, de fato, aparecer nas urnas em outubro.
Eleições 2026
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 23 e 26 de agosto, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04444/2026.
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