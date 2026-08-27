Ricardo Ferraço venceria 2º turno no ES em todos os cenários testados, aponta Quaest

Em uma eventual disputa de segundo turno para o governo do Espírito Santo nas Eleições 2026, o governador Ricardo Ferraço (MDB) venceria todos os adversários com os quais foi testado. É o que mostra nova pesquisa Quaest, contratada pela TV Gazeta e divulgada nesta quinta-feira (27).





O atual chefe do Executivo mais se destaca no confronto com deputado federal Helder Salomão (PT), em que o emedebista alcança 55% das menções de voto, contra 17% do petista.





Contra o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), Ricardo Ferraço chega a 45% das menções, enquanto o ex-mandatário marca 35%.





Já em uma eventual disputa entre Pazolini e Helder no segundo turno, o ex-prefeito da Capital recebe 53% das menções, frente a 19% do deputado.