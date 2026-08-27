AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Vitor Vogas

Quaest: o raio X da nova pesquisa para governador do ES

Ricardo faz a pole e larga na frente, mas vê Pazolini no retrovisor. O que explica a liderança do governador e a aproximação do ex-prefeito. E mais: o tamanho do desafio de Helder Salomão

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 19:30

Públicado em 

27 ago 2026 às 19:30
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Ricardo Ferraço, Lorenzo Pazolini e Helder Salomão são candidatos a governador
Ricardo Ferraço, Lorenzo Pazolini e Helder Salomão são candidatos a governador Editoria de Arte/A Gazeta

Se a corrida em direção ao Palácio Anchieta fosse uma prova de Fórmula-1, poderíamos dizer que Ricardo Ferraço (MDB) fez a pole position. A corrida para valer acabou de começar, com a propaganda nas ruas e nas redes liberada desde o dia 16. Após fazer uma boa largada, Ricardo manteve a liderança nas primeiras voltas da prova e, hoje, segue firme na ponta. Mas vê seu principal adversário, Lorenzo Pazolini (Republicanos), aproximar-se pelo retrovisor, numa corrida ainda totalmente aberta, com o final indefinido e imprevisível.


Helder Salomão (PT), por sua vez, largou bastante atrás e precisa crescer na prova se quiser ter esperanças de chegar ao segundo turno.


Eis o cenário geral trazido pela nova pesquisa da Quaest sobre a corrida eleitoral no Espírito Santo, divulgada nesta quinta-feira (27) para a Rede Gazeta.


Na intenção de voto estimulada, Ricardo tem 35%, contra 28% de Pazolini e 10% de Helder.

Breno Barcelos (Missão) obtém 2% das menções, enquanto Rafael Demuner (UP) marca 1%.

Para o atual governador, a melhor notícia da pesquisa, é claro, é o fato de ele seguir na liderança. É preciso, porém, fazer algumas ponderações.

Segundo turno

Quando analisamos as simulações de segundo turno, observamos situação parecida: Ricardo segue firme na liderança contra Pazolini, com vantagem fora da margem de erro, mas Pazolini reduz um pouco a diferença.


Em julho, Ricardo tinha 43% das intenções de voto no segundo turno, ante 30% de Pazolini.

Agora, o atual governador tem 45% das intenções, ante 35% do candidato do Republicanos.

Nesse caso, a diferença oscilou suavemente, de 13 para 10 pontos.

Pode-se considerar que, se houvesse um segundo turno hoje entre eles, Ricardo estaria em situação relativamente cômoda, mas que não admitiria comodismo. Com muita campanha pela frente, 10 pontos não são uma diferença que permita “cantar vitória”... 

Espontânea

Na espontânea, boa notícia para o ex-prefeito de Vitória – ainda que na extraordinário...

Numericamente, é ele quem aparece na frente, com o maior percentual de citações: mas são apenas 10%.

Ricardo, com 9%, está tecnicamente empatado com Pazolini.


Helder é citado espontaneamente por 3% dos entrevistados, empatado com Ricardo no limite da margem de erro.


Na verdade, o que a espontânea realmente informa é que, neste momento, mesmo com a campanha oficialmente inaugurada há dez dias (o campo da Quest se encerrou no dia 26), a eleição ainda não “entrou” na mente do eleitor, ou o contrário: o eleitor ainda não “entrou” de verdade na eleição para governador do Estado.

O percentual de indecisos é de 74%. Em abril, eram 76%. Significa que, em cada quatro entrevistados, três não sabem dizer em quem vão votar para govenador sem ter acesso a uma relação de nomes.

Consolidação de voto

Pazolini é quem tem o eleitorado com a decisão de voto mais consolidada: 66% dos que dizem votar nele afirmam que a decisão é definitiva. Os outros 34% admitem que ainda podem mudar.


Helder tem grau de consolidação muito próximo: para 64% de seus eleitores, a escolha é final, enquanto 36% ainda podem mudar.


No caso de Ricardo, 54% consideram a escolha definitiva, mas 46% ainda podem mudar.

Potencial de votos e rejeição

Ricardo é quem tem o maior potencial de votos no momento: 46% dos entrevistados dizem que o conhecem e votariam nele. Sua rejeição é de 30%. Os outros 24% respondem que não o conhecem.


Pazolini tem potencial de votos próximo ao de Ricardo: 42% o conhecem e votariam nele. O ex-prefeito segue sendo quem tem a menor rejeição (22%), outra boa notícia para ele apresentada pela Quaest. Enquanto isso, 36% ainda desconhecem o ex-prefeito.


Helder é quem tem a maior rejeição: 34% o conhecem e não votariam nele. Também é quem tem o menor potencial de votos: só 15% o conhecem e votariam nele. E é o menos conhecido: 51% ainda não sabem quem ele é.


No caso de Ricardo e Helder, na comparação com os resultados de julho, praticamente não houve variação.


No de Pazolini, sim. E isso pode ajudar a explicar o crescimento de 5 pontos de Pazolini nesses últimos 40 dias. 

O que explica o crescimento de Pazolini? 

Da última rodada (16 de julho) para cá, Pazolini foi o único candidato que se tornou percentualmente mais conhecido pelo eleitorado. Em julho, 45% diziam não conhecê-lo, enquanto 34% diziam que o conheciam e poderiam votar nele.


Agora, 36% ainda não o conhecem, enquanto 42% votariam nele.


“Não o conheço” caiu de 45% para 36%.


De modo inverso, “conheço e votaria nele” subiu de 34% para 42%.


A rejeição dele permanece praticamente a mesma. A transferência, de oito pontos, foi direta de “não o conheço” para “conheço e votaria nele”.


Obviamente, os entrevistados não foram os mesmos. Mas, para simplificar o raciocínio, quem passou a conhecer Pazolini passou a dizer que votaria nele.


Vale lembrar que, para disputar o governo, Pazolini precisou renunciar ao cargo de prefeito. Ficou sem mandato e sem a exposição na mídia inerente ao cargo. Enquanto isso, Ricardo ascendeu ao cargo de governador, com toda a visibilidade que vem junto.


Agora, com a largada da campanha, isso se equilibra um pouco mais – ainda que a coligação e o tempo de propaganda de Ricardo sejam bem maiores.


Outro ponto é que, na rodada de julho da Quaest, Pazolini ainda não era “o candidato bolsonarista”. Sua declaração de apoio a Flávio Bolsonaro (PL), diante deste, em Vitória, deu-se precisamente dois dias depois: no dia 18 de julho. A aliança com o PL foi firmada poucos dias depois.


Por um lado, o bolsonarismo pode gerar rejeição a Pazolini junto a uma parcela de eleitores que refuta o ex-presidente e seu filho; por outro, o eleitorado bolsonarista é fiel.


A informação de que Pazolini é o “candidato que apoia e é apoiado por Flávio” pode estar chegando ao conhecimento desse segmento do eleitorado.


A pesquisa traz um último número muito eloquente quanto a isso: 51% dos eleitores que se declaram bolsonaristas dizem que votarão em Pazolini. Nesse nicho, Ricardo hoje só teria o voto de 27%.

O que explica a boa posição de Ricardo? 

Quanto à liderança de Ricardo, é inequívoco que ele chegou ao início da corrida com um combo de vantagens: o fato de ser o atual incumbente (com a máquina estadual nas mãos); o apoio de Renato Casagrande (PSB), governador bem avaliado; o fato de liderar a maior coligação e de ter, a seu favor, o maior exército de aliados, incluindo o maior número de prefeitos, deputados, vereadores e líderes políticos em geral do Espírito Santo. 

Leia mais colunas de Vitor Vogas

Quaest: o raio X da nova pesquisa para governador do ES

Quem são os advogados cascudos por trás das campanhas de Ricardo e Pazolini

Batalha das Bancas: a guerra jurídica deflagrada entre Ricardo e Pazolini

Gilvan da Federal tem derrota no TSE e volta a ficar inelegível

Paulo Hartung entra na campanha estadual... do jeito dele

Vitor Vogas

Vitor Vogas Vitor Vogas

Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Disney+ em setembro: 5 lançamentos de filmes e séries que merecem entrar na sua lista
Flávio tem 34 entre eleitores do ES no 1º turno
Flávio tem 34% e Lula 29% entre eleitores do ES no 1º turno, mostra Quaest
Imagem de destaque
Radares da Rodovia das Paneleiras estão sem funcionar em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados