Quaest: o raio X da nova pesquisa para governador do ES

Se a corrida em direção ao Palácio Anchieta fosse uma prova de Fórmula-1, poderíamos dizer que Ricardo Ferraço (MDB) fez a pole position. A corrida para valer acabou de começar, com a propaganda nas ruas e nas redes liberada desde o dia 16. Após fazer uma boa largada, Ricardo manteve a liderança nas primeiras voltas da prova e, hoje, segue firme na ponta. Mas vê seu principal adversário, Lorenzo Pazolini (Republicanos), aproximar-se pelo retrovisor, numa corrida ainda totalmente aberta, com o final indefinido e imprevisível.





Helder Salomão (PT), por sua vez, largou bastante atrás e precisa crescer na prova se quiser ter esperanças de chegar ao segundo turno.





Eis o cenário geral trazido pela nova pesquisa da Quaest sobre a corrida eleitoral no Espírito Santo, divulgada nesta quinta-feira (27) para a Rede Gazeta.





Na intenção de voto estimulada, Ricardo tem 35%, contra 28% de Pazolini e 10% de Helder.

Breno Barcelos (Missão) obtém 2% das menções, enquanto Rafael Demuner (UP) marca 1%.

Para o atual governador, a melhor notícia da pesquisa, é claro, é o fato de ele seguir na liderança. É preciso, porém, fazer algumas ponderações.