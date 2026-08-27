Quem são os advogados cascudos por trás das campanhas de Ricardo e Pazolini

No caso de Pazolini, na verdade, são dois escritórios de advocacia, que unem esforços durante o período de campanha. Eles representam não só Pazolini e sua coligação majoritária (“Paz pra viver um novo tempo”), mas também todos os candidatos a deputado estadual e federal do Republicanos no Espírito Santo (cuidando do registro e da prestação de contas à Justiça Eleitoral). São contratados pelo candidato e pelo partido.





Um dos escritórios é o de Rafael Teixeira de Freitas, em sociedade com o criminalista Rivelino Amaral. Este só atua na área criminal. Teixeira de Freitas é quem toca toda a parte eleitoral.





O outro é justamente o de Flávio Cheim Jorge, fundado por ele e por Marcelo Abelha: Cheim Jorge & Abelha Advogados Associados (CJAR). Trata-se de uma das maiores e mais antigas bancas de advocacia em atividade no Espírito Santo, com atuação em múltiplas frentes e uma cartela de clientes que inclui, principalmente, empresas, sindicatos, associações civis e agentes públicos.

Diga-se de passagem, Abelha, o outro sócio fundador, também já foi juiz do TRE-ES pela classe dos juristas, no quadriênio seguinte ao de Cheim Jorge, de 2008 a 2012.





Com cerca de dez advogados (seis deles dedicados ao eleitoral), a banca de Teixeira de Feitas é menor, mas ele é o “advogado de confiança” de Pazolini e de Erick Musso, o presidente estadual do Republicanos. Mantém uma longa relação pessoal e profissional com ambos, principalmente com Erick. Sua proximidade com este remonta ao início da trajetória política do hoje dirigente do Republicanos.





Em 2012, Erick elegeu-se para seu primeiro mandato, como vereador de Aracruz. De cara, tornou-se presidente da Câmara. Os dois não se conheciam. Teixeira de Freitas, à época, era procurador municipal da vizinha Ibiraçu. A convite de Erick, tornou-se procurador da Câmara de Aracruz. Os dois “cresceram juntos”. Quando Erick presidiu a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), Teixeira de Freitas foi o procurador-geral da Casa, entre 2017 e 2023.

Já a banca de Cheim Jorge, fundada por ele e pelo advogado Marcelo Abelha, pode ser considerada uma gigante para os padrões do mercado advocatício capixaba. Com cerca de 60 funcionários na folha de pagamento (dos quais cerca de 40 advogados), tem forte atuação em múltiplas áreas do direito, incluindo trabalhista e criminal, além do eleitoral.





Há alguns anos, quem atua mais diretamente no eleitoral são o próprio Cheim Jorge e um dos seus sócios mais jovens, o advogado Ludgero Liberato. Mestre em Direito Processual pela Ufes, Liberato se dedica exclusivamente às searas penal e eleitoral. Durante o período de campanha, concentra-se na eleitoral.





Nas questões jurídicas da campanha de Pazolini, a banca também é representada pelo próprio Cheim Jorge, que participa pessoalmente de algumas reuniões com o candidato. Mas quem se envolve mais diretamente nas questões é Liberato. Ele e Teixeira de Freitas são os dois advogados que mais frequentam o comitê de Pazolini e Erick Musso, para prestar assessoramento e aconselhamento jurídico, e cuidam mais diretamente da produção das peças jurídicas.





As peças, aliás, são assinadas por seis advogados: Teixeira de Freitas, Cheim Jorge, Liberato, Camila Batista Moreira, Carolina Silva Costa e Salisia Menezes Peixoto. As três últimas fazem parte do escritório de Cheim Jorge.

Nessa parceria, é como se Teixeira de Freitas fosse o “médico de família”, enquanto a banca de Cheim Jorge seria o “grande hospital particular”.





O escritório do primeiro fica na Enseada do Suá. O do segundo, no bairro Santa Lúcia.





Cheim Jorge foi conselheiro da OAB-ES e diretor da Escola Superior de Advocacia da entidade. Mestre e doutor pela PUC-SP, é professor titular do Departamento de Direito da Ufes, incluindo a graduação e o programa de pós-graduação, um dos poucos do país com uma linha de pesquisa específica em Direito Eleitoral.