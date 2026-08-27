Experiência e renovação caminham juntas entre os corretores de imóveis do ES

Celebrado em 27 de agosto, o Dia do Corretor de Imóveis é uma oportunidade para reconhecer uma profissão essencial ao desenvolvimento das cidades e à realização de sonhos. Muito além de intermediar negociações, o corretor orienta famílias, investidores e empresas em uma das decisões mais importantes de suas vidas: a aquisição ou comercialização de um patrimônio.





Em um momento em que o mercado de trabalho debate cada vez mais os impactos do etarismo, a corretagem imobiliária oferece um exemplo inspirador de convivência entre diferentes gerações. Trata-se de uma atividade em que competência, ética e atualização profissional têm muito mais peso do que a idade.





No Espírito Santo, milhares de corretores atuam diariamente em um mercado cada vez mais dinâmico e exigente. São profissionais com trajetórias distintas, que encontraram na corretagem uma carreira promissora e construída sobre relacionamento, conhecimento e credibilidade. Nesse ambiente, experiência e renovação não competem entre si; ao contrário, se complementam.





Os profissionais mais experientes carregam a vivência de décadas de negociações, conhecem profundamente o comportamento do mercado e sabem conduzir processos complexos com serenidade e segurança. Já as novas gerações chegam com domínio das ferramentas digitais, estratégias de marketing, inteligência de dados e novas formas de comunicação, contribuindo para ampliar a eficiência e a experiência dos clientes.





Essa troca permanente fortalece toda a cadeia do mercado imobiliário. Afinal, o conhecimento acumulado ao longo dos anos ganha novo alcance quando aliado à inovação, enquanto a tecnologia produz resultados ainda melhores quando orientada pela experiência e pela sensibilidade de quem conhece o setor em profundidade.





Outro aspecto que torna a corretagem uma atividade singular é sua capacidade de acolher profissionais vindos das mais diversas áreas. Administradores, engenheiros, advogados, comerciantes e tantos outros encontram na profissão uma oportunidade de reinventar suas carreiras, agregando competências que enriquecem o atendimento aos clientes. Da mesma forma, jovens que iniciam sua trajetória encontram um ambiente propício para aprender com quem já percorreu esse caminho.





O próprio mercado exige essa integração. O cliente de hoje busca muito mais do que alguém que apresente um imóvel. Ele espera orientação, transparência, conhecimento jurídico, visão financeira, domínio tecnológico e capacidade de compreender seus objetivos. Nenhuma dessas competências está vinculada à idade; elas são resultado de dedicação, aprendizado contínuo e compromisso com a excelência.





É justamente essa cultura de aprendizado permanente que explica a evolução da corretagem imobiliária capixaba. O setor acompanha as transformações econômicas, incorpora novas tecnologias, investe em capacitação e se adapta às mudanças no comportamento dos consumidores sem abrir mão dos valores que sustentam a profissão: ética, confiança e responsabilidade.





Neste Dia do Corretor de Imóveis, vale celebrar uma característica que diferencia a profissão. Em um mercado onde diferentes gerações caminham lado a lado, a experiência ilumina novos caminhos e a inovação amplia horizontes. Quem ganha com essa combinação é toda a sociedade, que passa a contar com profissionais cada vez mais preparados para transformar sonhos em realidade e contribuir para o desenvolvimento do Espírito Santo.





José Luiz Kfuri

Conselheiro da Ademi-Secovi/ES e Corretor de Imóveis