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De tráfico a violência doméstica

Polícia Civil cumpre 24 mandados de prisão em três cidades do Norte do ES

Ação aconteceu em Aracruz, Linhares e São Mateus; investigações envolvem crimes como tráfico de drogas, homicídios, organização criminosa e lavagem de dinheiro

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 07:06

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

27 ago 2026 às 07:06

Seis pessoas foram presas até o momento no Norte do Espírito Santo, durante a Operação Sentinela Norte, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (27) contra facções criminosas e crimes violentos. A ação ocorre simultaneamente em São Mateus, onde ocorreram as prisões, Linhares e Aracruz e tem, ao todo, 24 mandados de prisão.


Em Linhares, são cumpridos 17 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão. Em São Mateus, são seis mandados de prisão, dois de busca e apreensão e três de internação provisória. Já em Aracruz, há um mandado de prisão e sete de busca e apreensão.


Segundo o superintendente de Polícia Regional Norte, delegado Leonardo Malacarne, as ordens judiciais estão relacionadas a investigações de tráfico de drogas, homicídio, organização criminosa, lavagem de dinheiro, posse irregular de arma de fogo e violência doméstica.

A operação é coordenada pela Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) e busca reunir provas, identificar a cadeia de comando das organizações criminosas, cumprir ordens judiciais e contribuir para a conclusão dos inquéritos. A ação também pode resultar em prisões em flagrante caso sejam identificados crimes durante as diligências.


Participam da operação equipes das 13ª, 16ª e 18ª Delegacias Regionais, responsáveis por Aracruz, Linhares e São Mateus, respectivamente. A ação conta ainda com apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).

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