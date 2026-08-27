AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Vitor Vogas

Batalha das Bancas: a guerra jurídica deflagrada entre Ricardo e Pazolini

As duas campanhas estão se marcando com lupa, por meio dos respectivos advogados. A guerra jurídica já começou, com uma derrubada em massas de posts de lado a lado. E vem muito mais por aí...

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 05:00

Públicado em 

27 ago 2026 às 05:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço
Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço Fotomontagem

Na semana passada – a primeira do período oficial de campanha, com propaganda eleitoral liberada nas redes sociais –, 20 posts de Ricardo Ferraço (MDB) foram derrubados por decisão liminar do desembargador Robson Albanez, do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), a partir de uma representação movida pelos advogados da campanha de Lorenzo Pazolini (Republicanos).


Numa tacada, o Instagram, o Facebook e o Threads de campanha de Ricardo foram “zerados”, e ele perdeu seis dias de postagens. Isso porque o time jurídico de Pazolini constatou falhas técnicas nas informações prestadas pela campanha de Ricardo e seu vice, Camillo Neves (PP), à Justiça Eleitoral, a respeito de suas redes sociais: endereços eletrônicos não informados previamente ou comunicados com erro, links que não funcionavam etc.


No dia 21, com tudo sanado, Ricardo voltou a postar, ao som de seu conterrâneo Roberto Carlos: “Eu voltei, agora pra ficar...”


> Quer receber as publicações da Coluna Vitor Vogas pelo Whatsapp? É só clicar aqui


Em contrapartida, também na semana passada, a campanha de Pazolini removeu de suas redes sociais, voluntariamente, 17 posts, a partir de sete representações ajuizadas pela equipe jurídica de Ricardo.


Pondo a lupa sobre o material de Pazolini, os advogados do governador verificaram o descumprimento de regras básicas, como a obrigação de fazer constar o nome da candidata a vice, Eliane Leal (PL), em espaço corresponde a 30% do ocupado pelo nome do titular da chapa. Alguns dos posts vinham até sem o nome da vice. Outros não faziam constar o nome da coligação e os partidos que a compõem. 


Antes de qualquer decisão, a própria campanha de Pazolini retirou do ar o conteúdo e comunicou a iniciativa ao relator, Robson Albanez, no bojo das sete petições – as quais, assim, em bom “juridiquês”, perderam o objeto.


Reparem: o horário eleitoral gratuito de rádio e TV ainda nem começou (estreia nesta sexta), e as duas campanhas já estão nesse nível de fogo cruzado na arena da Justiça Eleitoral, cada uma marcando em cima a outra, passando o pente fino em cada material adversário, em busca de cada filigrana de deslize ou vacilo que possa dar ensejo a um questionamento ou impugnação judicial.


Esses dois exemplos ilustram algo que só tende a se aprofundar daqui até outubro: a “Batalha das Bancas” intensamente travada nos bastidores, na arena da Justiça Eleitoral.


Como o leitor pode concluir, essa nervosa luta jurídica, tendo por Coliseu o TRE-ES, já foi desencadeada entre os escritórios de advocacia das duas maiores coligações para governador do Espírito Santo.


E é justamente sobre essas bancas e seus respectivos representantes que trataremos na próxima coluna, apresentando aqui quem é quem nessa batalha invisível. 

Leia mais colunas de Vitor Vogas 

Os destaques da estreia dos candidatos ao Senado na TV. A de Maguinha surpreendeu

As estratégias de Ricardo, Pazolini e Helder na estreia no rádio e na TV

Quaest: o raio X da nova pesquisa para governador do ES

Quem são os advogados cascudos por trás das campanhas de Ricardo e Pazolini

Batalha das Bancas: a guerra jurídica deflagrada entre Ricardo e Pazolini

Vitor Vogas

Vitor Vogas Vitor Vogas

Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

ricardo ferraço Lorenzo Pazolini
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bruno Trindade da Silva, conhecido como “MM”
Apontado como líder do PCV e suspeito de articular ataques a ônibus é preso
Imagem de destaque
Trump diz ter fechado 'maior acordo petrolífero da história' com a Venezuela, envolvendo 65 bilhões de barris
Ricardo Castellar de Faria é considerado o rei dos ovos no Brasil
Quem é o "Rei do Ovo", que entrou na lista dos 10 maiores bilionários brasileiros

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados