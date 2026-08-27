O pastor do PT que quer furar a bolha evangélica no ES

Os eleitores evangélicos são frequentemente associados ao bolsonarismo, uma percepção reforçada por pesquisas de intenção de voto. A Quaest mostrou, em meados de agosto, que 43% dos religiosos de denominações evangélicas no país pretendem votar em Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República.

Não raro, integrantes da direita evangélica tentam enquadrar políticos ou apoiadores da esquerda como "falsos cristãos".

Nem sempre foi assim. O bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, apoiou Lula em 2002 e 2006.

Pastores são presenças frequentes em eventos do PL, inclusive no Espírito Santo. Alguns fazem até as vezes de mestres de cerimônia dos atos políticos.





O PT, porém, também tem ao menos um.





Danilo Bicalho, pastor auxiliar da Igreja da Praia (antiga Igreja Batista da Praia do Canto), não chegou a coprotagonizar, mas discursou no lançamento das candidaturas de Helder Salomão ao governo, Fabiano Contarato ao Senado e outros petistas, no último sábado (22).



Lá, defendeu que ser cristão "é ser contra a escala 6x1", projeto em debate no Senado que pretende reduzir a carga de trabalho no país.



Lula (PT) alcança 24% das intenções nesse segmento.