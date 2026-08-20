Em 2026, o ciclo Hartung-Casagrande chega ao fim no ES — ou quase

Hartung está praticamente alheio à política local e dedicado a atividades na iniciativa privada em São Paulo. Mas é lembrado, por exemplo, pelo ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, candidato ao governo pelo Republicanos.





Integrante da oposição, o ex-prefeito faz questão de ressaltar, como ao discursar na convenção estadual do próprio partido, no início de agosto, que respeita o legado deixado pelo ex-governador e até por Casagrande.





O ex-governador do PSB é o principal apoiador de Ricardo e quase onipresente na campanha do aliado.





"Tá pensando que acabou? Acabou nada", diz o jingle de Casagrande, cantado a plenos pulmões pelo próprio Ricardo Ferraço.





O emedebista apresenta-se como uma continuidade da gestão do socialista, mas "Agora é o futuro", como diz o nome da coligação composta por MDB, PSB e demais partidos que subiram no palanque da dupla.





Casagrande empresta, ou tenta emprestar, carisma a Ricardo numa estratégia umbilical que tem pontos positivos e negativos.





O governo do socialista foi bem avaliado. Mas se os eleitores quiserem mesmo assim uma mudança de ares, considerando os quase 24 anos de Hartung e Casagrande à frente do Palácio Anchieta, Ricardo pode não ser a figura ideal para representar tal renovação.









Pazolini, por sua vez, pode tentar se mostrar como opção de renovação, mas Ele é um político tradicional, tem 63 anos de idade. Exerceu o primeiro mandato eletivo aos 19, como vereador de Cachoeiro de Itapemirim (1983 a 1988).Pazolini, por sua vez, pode tentar se mostrar como opção de renovação, mas a aliança estreita que fez com o senador Magno Malta (PL) , que não tem nada de novo, deixa um flanco exposto.





Além disso, a mudança como fim em si mesma desperta o discurso contra "ameaça" e "risco" , aliás, já adotado por alguns aliados de Ricardo em relação a Pazolini.





Não à toa, o ex-prefeito garante que vai "preservar conquistas", se eleito.