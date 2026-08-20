Em 2026, o ciclo Hartung-Casagrande chega ao fim no ES — ou quase

O revezamento entre Paulo Hartung (PSD) e Renato Casagrande (PSB) no comando do governo do Espírito Santo, o que ocorria desde 2003, acabou, na prática, em abril de 2026, quando Ricardo Ferraço (MDB) assumiu o comando do Executivo estadual.
O emedebista, entretanto, chegou ao posto por ter sido vice de Casagrande, que renunciou ao mandato para ser candidato ao Senado.
De 1998 até 2022, o eleitor capixaba encontrou nas urnas em todas as eleições para governador o nome de Casagrande, o de Paulo Hartung ou dos dois ao mesmo tempo.
Isso também chega ao fim em 2026. Hartung decidiu não concorrer desta vez, e o socialista, como já mencionado, é candidato a senador.
As figuras dos ex-governadores, entretanto, não estão totalmente fora da corrida pelo Palácio Anchieta.
Pazolini, por sua vez, pode tentar se mostrar como opção de renovação, mas a aliança estreita que fez com o senador Magno Malta (PL), que não tem nada de novo, deixa um flanco exposto.
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