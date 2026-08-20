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Letícia Gonçalves

Em 2026, o ciclo Hartung-Casagrande chega ao fim no ES — ou quase

Desde 1998, os eleitores do Espírito Santo veem entre os candidatos a governador o nome de um ou de outro. Ou dos dois

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 14:51

Públicado em 

20 ago 2026 às 14:51
Letícia Gonçalves

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Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Paulo Hartung passa a faixa de Governador do ES para Renato Casagrande, em janeiro de 2019 Letícia Gonçalves

O revezamento entre Paulo Hartung (PSD) e Renato Casagrande (PSB) no comando do governo do Espírito Santo, o que ocorria desde 2003, acabou, na prática, em abril de 2026, quando Ricardo Ferraço (MDB) assumiu o comando do Executivo estadual.


O emedebista, entretanto, chegou ao posto por ter sido vice de Casagrande, que renunciou ao mandato para ser candidato ao Senado. 


De 1998 até 2022, o eleitor capixaba encontrou nas urnas em todas as eleições para governador o nome de Casagrande, o de Paulo Hartung ou dos dois ao mesmo tempo.


Isso também chega ao fim em 2026. Hartung decidiu não concorrer desta vez, e o socialista, como já mencionado, é candidato a senador.


As figuras dos ex-governadores, entretanto, não estão totalmente fora da corrida pelo Palácio Anchieta.


Hartung está praticamente alheio à política local e dedicado a atividades na iniciativa privada em São Paulo. Mas é lembrado, por exemplo, pelo ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini, candidato ao governo pelo Republicanos.

Integrante da oposição, o ex-prefeito faz questão de ressaltar, como ao discursar na convenção estadual do próprio partido, no início de agosto, que respeita o legado deixado pelo ex-governador e até por Casagrande.

O ex-governador do PSB é o principal apoiador de Ricardo e quase onipresente na campanha do aliado.

"Tá pensando que acabou? Acabou nada", diz o jingle de Casagrande, cantado a plenos pulmões pelo próprio Ricardo Ferraço.

O emedebista apresenta-se como uma continuidade da gestão do socialista, mas "Agora é o futuro", como diz o nome da coligação composta por MDB, PSB e demais partidos que subiram no palanque da dupla.

Casagrande empresta, ou tenta emprestar, carisma a Ricardo numa estratégia umbilical que tem pontos positivos e negativos.

O governo do socialista foi bem avaliado. Mas se os eleitores quiserem mesmo assim uma mudança de ares, considerando os quase 24 anos de Hartung e Casagrande à frente do Palácio Anchieta, Ricardo pode não ser a figura ideal para representar tal renovação.

Ele é um político tradicional, tem 63 anos de idade. Exerceu o primeiro mandato eletivo aos 19, como vereador de Cachoeiro de Itapemirim (1983 a 1988).

Pazolini, por sua vez, pode tentar se mostrar como opção de renovação, mas a aliança estreita que fez com o senador Magno Malta (PL), que não tem nada de novo, deixa um flanco exposto.

Além disso, a mudança como fim em si mesma desperta o discurso contra "ameaça" e "risco" , aliás, já adotado por alguns aliados de Ricardo em relação a Pazolini.

Não à toa, o ex-prefeito garante que vai "preservar conquistas", se eleito.
Victor Buaiz entre Paulo Hartung e Renato Casagrande, em 1995 Evaristo Borges
NOS IDOS DE 1994

Um adendo: na eleição de 1994, o nome de Casagrande também apareceu na corrida pelo Palácio Anchieta, mas não como candidato a governador e sim como vice de Vitor Buaiz (PT).

Os dois foram eleitos.

Em 1998, Buaiz, já rompido com o PT e desgastado politicamente, não disputou a reeleição. 

Casagrande lançou-se na corrida.

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Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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