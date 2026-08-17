Bet Eleitoral: as apostas que errei e acertei no Espírito Santo

O deputado estadual e ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli (PSD), nos bastidores, já era considerado carta fora do baralho na tentativa de disputar o Senado.
Ninguém via um palanque em que o nome dele poderia ser encaixado na chapa majoritária.
Isso na hipótese de o PSD coligar com o partido de algum dos candidatos ao governo.
EVAIR DE MELO
O deputado federal Evair de Melo é hoje candidato ao Senado pelo Republicanos. Por meses, ainda filiado ao PP, ele tentou migrar para o PL, mas não conseguiu espaço para disputar no partido do senador Magno Malta.
De forma que, nos bastidores, o que se acreditava era que Evair seria, no fim das contas, candidato à reeleição.
O partido de Pazolini, aliado ao PL, fechou as portas para Meneguelli, o que deixou a avenida aberta para o deputado federal.
AS CIRCUNSTÂNCIAS, SEMPRE ELAS
Claro que, primeiramente, a vontade de uma pessoa disputar faz diferença. Mas o fator definitivo são as circunstâncias.
Arnaldinho Borgo, por exemplo, queria muito disputar o governo do Espírito Santo, embora tenha prometido em 2024 não concorrer em 2026.
Fatores alheios à vontade do prefeito de Vila Velha, entretanto, o forçaram a cumprir a promessa.
Já a resiliência de Rose e Evair frente às circunstâncias importou porque as circunstâncias mudaram.
Meneguelli, por sua vez, vai aparecer nas urnas graças a Renzo Vasconcelos, que preferiu cumprir a palavra dada ao correligionário em vez de pagar para ver se o ex-prefeito de Colatina disputaria mais uma vez o comando do Executivo municipal em 2028.