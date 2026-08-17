Bet Eleitoral: as apostas que errei e acertei no Espírito Santo

Se existisse uma espécie de bet eleitoral, esta colunista teria perdido algumas apostas. E ganhado outras.

Na pré-campanha, várias candidaturas foram ensaiadas ou especuladas e nem todas vingaram. O último sábado (15) marcou o fim do prazo para registro de candidatos na Justiça Eleitoral.





Aliás, ele nem participou da convenção estadual do PSD, realizada no último dia 5. Aparentemente, está afastado das articulações políticas locais.





O ex-governador manteve nos últimos anos a vida mais voltada à atividade na iniciativa privada e em São Paulo.









ARNALDINHO BORGO

Outro pré-candidato ao governo do Espírito Santo que não apareceu nas urnas foi o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB).

Também nunca botei fé que ele conseguiria, considerando o contexto em que tentou deslanchar a candidatura.

No grupo do então governador Renato Casagrande (PSB), do qual faz parte, ficou sem espaço, já que o socialista preferiu apoiar o então vice, Ricardo Ferraço (MDB), como sucessor.

Ao lado do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), como Arnaldinho chegou a tentar, não teria como. O próprio Pazolini é candidato ao Palácio Anchieta.

Ir para a disputa isolado, só com o já pouco expressivo PSDB, seria muito arriscado.

De forma que o tucano preferiu permanecer na Prefeitura de Vila Velha e hoje é um cabo eleitoral de Ricardo.

Apesar de não ter sido verbalmente incisivo durante a pré-campanha sobre o que iria fazer nas eleições, nunca se comportou realmente como alguém que pretendia mesmo disputar.