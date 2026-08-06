De improvável a candidata: a volta de Rose de Freitas à corrida pelo Senado

A pressão vinda "de cima", por intermédio da própria ex-senadora, até irritou Euclério . Ele frisou, por diversas vezes, que a decisão sobre lançar ou não uma candidatura ao Senado seria da Executiva estadual da sigla.





É que ter dois candidatos majoritários, um a governador e outro a senador, é estrategicamente pesado para um partido só.





E a prioridade é reeleger Ricardo.





Mas quem disputaria a segunda vaga ao Senado no grupo governista se não Rose?





Aos 45 do segundo tempo, quando a emedebista já estava praticamente consolidada como candidata, surgiu o rumor de uma possível reviravolta.









Se Ricardo deixasse Meneguelli entrar na chapa como candidato a senador, isso significaria rifar Rose da disputa.





Uma coligação pode lançar, no máximo, dois candidatos a esse cargo.





O boato já estava formado e circulando como "mensagem encaminhada com frequência" no WhatsApp: a ex-senadora viraria suplente de Casagrande para dar lugar a Meneguelli.









E foi o que aconteceu.





Ser candidata, porém, é uma coisa. Ser eleita, é outra.





RE, RI, RO





Em 2022, Rose era senadora e disputou a reeleição com o apoio de Renato Casagrande, então candidato ao governo, e Ricardo Ferraço, que era o vice na chapa.





Foi derrotada por Magno Malta (PL), que estava sem mandato na época.





Magno recebeu 821.189 votos ( 41,95% ) e Rose, 747.104 (38,17%).





Agora, a ex-senadora não vai enfrentar Magno nas urnas diretamente.





O senador, que é presidente estadual do PL, tem mais quatro anos de mandato em Brasília e escalou a própria filha, a estreante Maguinha Malta (PL), como candidata ao Senado.





Também estão na disputa Meneguelli (sem coligação com o partido de Ricardo ou qualquer outro); o deputado federal Evair de Melo (Republicanos); o também deputado estadual Callegari (DC); o professor Carlos Fabian (PSOL); o vereador de Vitória Leonardo Monjardim (Novo); e os senadores Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Avante).



