De improvável a candidata: a volta de Rose de Freitas à corrida pelo Senado

Falaram que eu era muito velhinha, falaram que eu nem enxergava direito. Mas, ó, meus olhos enxergam os fatos
Rose de Freitas (MDB) Candidata a senadora
Além disso, meses atrás havia outros interessados em concorrer ao Senado na chapa de Ricardo, que disputa a reeleição.
Uma das vagas estava desde sempre garantida para Casagrande. Mas o segundo espaço na coligação (este ano duas vagas de senador estão em disputa em cada estado) foi alvo de disputa e especulação.
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O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, presidente estadual do MDB, chegou a se lançar na corrida. Mas desistiu de renunciar ao mandato para concorrer.
O prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos (PSB), também recuou.
A bola passou para os pés do deputado federal Da Vitória (PP), outro aliado de Casagrande e Ricardo que poderia disputar o Senado. Mas Da Vitória não quis.
Enquanto isso, Rose, com apoio de caciques do MDB nacional, impôs-se cada vez mais.
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