AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Letícia Gonçalves

De improvável a candidata: a volta de Rose de Freitas à corrida pelo Senado

"Falaram que eu era muito velhinha, falaram que eu nem enxergava direito. Mas, ó, meus olhos enxergam os fatos", discursou a ex-senadora na convenção estadual do MDB

Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 05:00

Públicado em 

06 ago 2026 às 05:00
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Euclério Sampaio, Ricardo Ferraço, Renato Casagrande, Rose de Freitas e Camillo Neves na convenção estadual do MDB
Euclério Sampaio (MDB), Ricardo Ferraço (MDB), Renato Casagrande (PSB), Rose de Freitas (MDB) e Camillo Neves (PP) na convenção estadual do MDB Instagram/@renatocasagrande
Ao discursar na convenção estadual do MDB, na noite de quarta-feira (5), a ex-senadora Rose de Freitas constatou: "Foi uma longa caminhada até aqui". E foi mesmo. Pela persistência em caminhar e pelo fato de outros terem desistido no meio do percurso, a emedebista conseguiu ser confirmada candidata ao Senado.

Ao menos desde outubro de 2025, ela se postava como pré-candidata. Enfrentou resistência dentro do próprio partido e no grupo do ex-governador Renato Casagrande (PSB) e do governador Ricardo Ferraço (MDB).

A verdade é que pouca gente botava fé na veterana que exerceu oito mandatos eletivos e está com 77 anos de idade.

Falaram que eu era muito velhinha, falaram que eu nem enxergava direito. Mas, ó, meus olhos enxergam os fatos

Rose de Freitas (MDB) Candidata a senadora

Além disso, meses atrás havia outros interessados em concorrer ao Senado na chapa de Ricardo, que disputa a reeleição.

Uma das vagas estava desde sempre garantida para Casagrande. Mas o segundo espaço na coligação (este ano duas vagas de senador estão em disputa em cada estado)  foi alvo de disputa e especulação.

> Quer receber as publicações da coluna Letícia Gonçalves em primeira mão pelo WhatsApp? Clique aqui 


O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, presidente estadual do MDB, chegou a se lançar na corrida. Mas desistiu de renunciar ao mandato para concorrer.


O prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos (PSB), também recuou.


A bola passou para os pés do deputado federal Da Vitória (PP), outro aliado de Casagrande e Ricardo que poderia disputar o Senado. Mas Da Vitória não quis.

Enquanto isso, Rose, com apoio de caciques do MDB nacional, impôs-se cada vez mais. 

Veja Também 

Sérgio Meneguelli, Lívia Vasconcelos e Renzo Vasconcelos na convenção estadual do PSD

Por que, desta vez, Meneguelli não tomou uma rasteira

Livia Vasconcelos, Renzo Vasconcelos e Guerino Zanon

Guerino Zanon sai do PSD após partido ficar neutro na disputa pelo governo do ES

A pressão vinda "de cima", por intermédio da própria ex-senadora, até irritou Euclério. Ele frisou, por diversas vezes, que a decisão sobre lançar ou não uma candidatura ao Senado seria da Executiva estadual da sigla.

É que ter dois candidatos majoritários, um a governador e outro a senador, é estrategicamente pesado para um partido só.

E a prioridade é reeleger Ricardo.

Mas quem disputaria a segunda vaga ao Senado no grupo governista se não Rose?

Aos 45 do segundo tempo, quando a emedebista já estava praticamente consolidada como candidata, surgiu o rumor de uma possível reviravolta.

O deputado estadual Sérgio Meneguelli (PSD) e o presidente estadual do PSD, Renzo Vasconcelos, reuniram-se com Ricardo e Euclério. O encontro ocorreu na terça-feira (4) na residência oficial da Praia da Costa.

Se Ricardo deixasse Meneguelli entrar na chapa como candidato a senador, isso significaria rifar Rose da disputa.

Uma coligação pode lançar, no máximo, dois candidatos a esse cargo.

O boato já estava formado e circulando como "mensagem encaminhada com frequência" no WhatsApp: a ex-senadora viraria suplente de Casagrande para dar lugar a Meneguelli.

Nada disso, porém, foi confirmado. Na própria terça-feira, Euclério cravou, em entrevista para a coluna, que Rose seria aclamada candidata ao Senado pelo MDB no dia seguinte.

E foi o que aconteceu.

Ser candidata, porém, é uma coisa. Ser eleita, é outra.

RE, RI, RO

Em 2022, Rose era senadora e disputou a reeleição com o apoio de Renato Casagrande, então candidato ao governo, e Ricardo Ferraço, que era o vice na chapa.

Foi derrotada por Magno Malta (PL), que estava sem mandato na época.

Magno recebeu 821.189 votos (41,95%) e Rose, 747.104 (38,17%).

Agora, a ex-senadora não vai enfrentar Magno nas urnas diretamente.

O senador, que é presidente estadual do PL, tem mais quatro anos de mandato em Brasília e escalou a própria filha, a estreante Maguinha Malta (PL), como candidata ao Senado. 

Também estão na disputa Meneguelli (sem coligação com o partido de Ricardo ou qualquer outro); o deputado federal Evair de Melo (Republicanos); o também deputado estadual Callegari (DC); o professor Carlos Fabian (PSOL); o vereador de Vitória Leonardo Monjardim (Novo); e os senadores Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Avante).


Mais colunas de Letícia Gonçalves 

Pazolini x Ricardo: Mara Maroca escolheu um lado e não foi o do próprio partido

O time de Lorenzo Pazolini nas eleições de 2026

Racha na direita: Monjardim acusa Evair de desconstruir aliança no ES

Da promessa ao recuo: a odisseia de Arnaldinho Borgo nas eleições de 2026

Helder Salomão: "Serei a grande surpresa destas eleições"

A saia justa de Lorenzo Pazolini na convenção do PL

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Rose de Freitas MDB Eleicões 2026 Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Interdição altera trânsito no bairro Linhares V a partir de segunda-feira
Imagem de destaque
Justiça condena Flordelis a indenizar em R$ 200 mil pai e irmã de pastor morto em 2019
Fernando Cinelli, fundador e presidente da Apex
Presidente afastado da Apex diz que está dedicado a preservar a companhia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados