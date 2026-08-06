Por que, desta vez, Meneguelli não tomou uma rasteira

Renzo justificou a decisão pelo fato de ser um "homem de palavra". Ele havia prometido a Meneguelli que o lançaria ao Senado.
Se o deputado estadual tomasse uma rasteira do PSD agora, isso poderia resultar em consequências drásticas para Renzo num futuro próximo.
Nada foi verbalizado, ao menos não publicamente, mas é uma matemática eleitoral básica.
Quem tem que disputar a reeleição é Renzo Vasconcelos. Eu não quis governar por oito anos por uma questão pessoal, mas Renzo Vasconcelos tem meu apoio desde agora. Não vou ser candidato em 2028
Sérgio Meneguelli (PSD) Candidato ao Senado