Por que, desta vez, Meneguelli não tomou uma rasteira

Em 2022, um cabisbaixo Sérgio Meneguelli participou da convenção estadual do Republicanos , partido ao qual estava filiado. Ele havia sido rifado da disputa pelo Senado pela própria sigla e teve que se contentar em ser candidato a deputado estadual.









No discurso, ele não poupou impropérios contra o presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, a quem culpa pelo revés sofrido no pleito anterior: "Covarde!".









Já o presidente estadual do PSD, o prefeito de Colatina Renzo Vasconcelos, decidiu bancar o lançamento de Meneguelli mesmo sem coligação com nenhum outro partido e sem o apoio formal de um candidato ao governo do Espírito Santo.





É um voo solo.





O PSD está neutro em relação à corrida ao Palácio Anchieta, justamente para ter Meneguelli como candidato ao Senado. No palanque de Lorenzo Pazolini (Republicanos) ou de Ricardo Ferraço (MDB) isso não seria possível.



Renzo justificou a decisão pelo fato de ser um "homem de palavra". Ele havia prometido a Meneguelli que o lançaria ao Senado.