Polícia Civil cumpre mandados contra investigados por estupro de vulnerável no ES

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (6), a Operação "Infância Protegida", com o objetivo de cumprir seis mandados de prisão preventiva contra investigados por crimes de estupro de vulnerável. A ação é coordenada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).





Até as 7h55, quatro alvos foram presos. As diligências são realizadas nos municípios de Vitória, Serra e Vila Velha.





O titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), delegado Marcelo Cavalcanti, explicou que esta é a primeira fase da operação.





"O perfil dos alvos é específico. São pessoas próximas das vítimas, do convívio diário, que deveriam protegê-las e acabam cometendo esses crimes", afirmou o delegado. Durante as diligências, também foram apreendidos materiais, principalmente celulares, que serão analisados e podem subsidiar novas investigações.





O titular da DPCA ainda reforçou a importância da colaboração da população. "É fundamental que as pessoas denunciem para que possamos dar início às investigações e proteger outras vítimas", disse.





Em Vila Velha, o delegado Glalber da Costa Cypreste informou que um dos alvos foi encontrado na Serra após informações apontarem que ele estaria trabalhando no município.





"Conseguimos localizá-lo e efetuar a prisão. Os presos são homens adultos e, após os procedimentos na delegacia, serão encaminhados ao sistema prisional", explicou.





Segundo Glalber, os casos reforçam uma característica recorrente dos crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes. "Normalmente, o perfil do abusador é de uma pessoa próxima da vítima, que se aproveita da relação de parentesco ou de confiança para cometer os crimes", destacou.