Como a Rússia manda soldados feridos de volta para a linha de frente na Ucrânia

Em 2022, quando centenas de milhares de reservistas foram convocados, o Ministério da Defesa da Federação Russa emitiu uma diretriz de guerra segundo a qual eles deveriam passar por um exame médico ao chegar às unidades militares, "para descartar doenças infecciosas, assim como ferimentos e enfermidades que impedissem a mobilização". Somente se o exame identificasse "inaptidão" eles seriam avaliados por uma junta médica completa.