Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/08/2026

A carta “O Mundo” indica a conclusão de um ciclo importante e a sensação de missão cumprida. No amor, a relação tenderá a entrar em uma fase de maior estabilidade e realização. Na carreira, conquistas recentes abrirão espaço para novos desafios e crescimento. Sua saúde se fortalecerá quando você celebrar suas vitórias e mantiver hábitos equilibrados. Entre amigos, o reconhecimento e o carinho de pessoas queridas tornarão o dia ainda mais especial.