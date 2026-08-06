Granadas com pregos e risco fatal são detonadas pelo Esquadrão Antibombas na Serra

Duas granadas com pregos em seu interior foram encontradas e detonadas pelo Esquadrão Antibombas da Polícia Militar na noite de quarta-feira (5), no bairro José de Anchieta II, na Serra. De acordo com apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, os artefatos são do tipo utilizado pelas Forças Armadas e podem provocar ferimentos graves e até fatais em quem estiver no raio da explosão.





As granadas foram localizadas após denúncias de que dois homens armados estariam traficando drogas em uma residência da região. Quando os militares chegaram ao local, um dos suspeitos conseguiu fugir. O outro, de 21 anos, foi preso enquanto tentava esconder uma mochila com entorpecentes embaixo de um sofá.





O Esquadrão Antibombas foi acionado para realizar a detonação controlada dos explosivos. No imóvel, os policiais também apreenderam cocaína, maconha, haxixe, frascos de lança-perfume e uma submetralhadora.





O suspeito detido e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e por posse ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Em seguida, foi encaminhado ao presídio.