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Acidente

Servidora pública morre em acidente entre carro e moto em Vila Valério

Segundo a PM, motorista afirmou que seguia para uma oficina porque o veículo apresentava problemas na direção. Neto da vítima ficou ferido

Publicado em 05 de Agosto de 2026 às 18:04

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

05 ago 2026 às 18:04
Márcia Galon trabalhava como agente de saúde na Prefeitura de Vila Valério.
Márcia Galon trabalhava como agente de saúde na Prefeitura de Vila Valério. Divulgação | Prefeitura de Vila Valério | Leitor A Gazeta

A servidora pública Márcia Galon, de 56 anos, morreu após um acidente entre uma motocicleta e um carro na manhã desta quarta-feira (5), em Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militarela levava o neto na garupa quando houve a colisão em uma estrada de terra que liga o município ao Córrego Duas Barras. O menino sofreu fraturas em um braço e em uma perna.


À Polícia Militar, o motorista do carro contou que a barra de direção do veículo se desprendeu, provocando a perda do controle. O homem compareceu espontaneamente ao 2º Pelotão após receber alta hospitalar. 


Segundo o relato, ele seguia para uma oficina porque o sistema de direção já apresentava problemas e não conseguiu evitar a colisão frontal com a motocicleta, que trafegava no sentido contrário. Ainda de acordo com a PM, nem o motorista nem a motociclista possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir (PPD).


Após o acidente, a motociclista e seu neto foram levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vila Valério. Segundo a Polícia Civil, a mulher morreu na unidade em decorrência de um traumatismo cranioencefálico. O neto foi transferido para atendimento especializado em Colatina.


Márcia era servidora da Prefeitura de Vila Valério e atuava como agente comunitária de saúde. Nas redes sociais, o órgão municipal publicou uma nota de pesar em sua memória, destacando sua trajetória de 26 anos na área da saúde.  


O motorista foi levado à Delegacia Regional de Nova Venécia e o carro foi guinchado. A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento na unidade policial e mais informações sobre o caso só poderão ser divulgadas após a conclusão. Além disso, a corporação afirma que o corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. 

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