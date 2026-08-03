Motociclista é arremessada após colisão com caminhonete em Nova Venécia

Uma motociclista de 43 anos ficou ferida após se envolver em um acidente com uma caminhonete em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A colisão aconteceu na noite de sábado (1º), na Avenida Guanabara. Após o impacto, a mulher foi arremessada na pista e o motorista fugiu sem prestar socorro.





De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que conduzia uma motoneta na via enquanto o filho e a namorada dele seguiam em uma motocicleta ao lado. Em seguida, uma caminhonete passou a trafegar atrás dos veículos, buzinando de forma insistente e sinalizando intenção de ultrapassar. Segundo a mulher, o carro tentou ultrapassar entre as duas faixas de rolamento, em alta velocidade, e atingiu lateralmente com a motoneta.





Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da colisão. Nas imagens, a motociclista é arremessada ao solo junto com o veículo. (Veja acima)





A PM informou que a vítima foi encaminhada ao Hospital São Camilo e que a caminhonete não foi localizada. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que não houve registro da ocorrência em uma delegacia nem acionamento da corporação.