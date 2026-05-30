Motociclista morre após ser atropelado por carreta na BR 101 em Aracruz

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atuou no local, no trecho em questão acontecia uma operação “pare e siga”, sinalizada. O motociclista colidiu na parte traseira de uma caminhonete que estava parada na fila de carro. Com o impacto, foi arremessado para a pista do outro lado, no sentido Norte, onde foi atingido por uma carreta que trafegava pela via, vindo a óbito no local.
Testemunhas disseram à polícia que a sinalização da rodovia estava visível e que um funcionário da concessionária Ecovias Capixaba atuava no final da fila para orientar os motoristas.
Em nota, a Ecovias Capixaba informou que, após o acidente, o trânsito no local continuou a fluir em sistema pare e siga, mas foi liberado por volta da 00h20 deste sábado (30).