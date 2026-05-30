Dia Mundial da Esclerose Múltipla: 5 cuidados para manter a qualidade de vida

Apesar de ainda ser considerada de baixa prevalência no Brasil, a esclerose múltipla tem grande impacto funcional e social Crédito: Imagem: WindNight | Shutterstock

Em 30 de maio é celebrado o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, condição neurológica crônica, inflamatória e autoimune que afeta o sistema nervoso central e pode comprometer o cérebro, a medula e os nervos ópticos dos pacientes. Apesar de ainda ser considerada de baixa prevalência no Brasil, ela tem grande impacto funcional e social, principalmente entre mulheres e adultos jovens.

Segundo a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (ABEM), cerca de 40 mil brasileiros convivem atualmente com a doença. A revisão sistemática “Prevalence of multiple sclerosis in Brazil: An updated systematic review with meta-analysis” , publicada em 2025 na revista científica Clinical Neurology and Neurosurgery, estimou prevalência agrupada de 14,5 casos por 100 mil habitantes no país, com variações regionais entre 4,5 e 30,7 casos por 100 mil habitantes.

A causa exata da doença ainda não é totalmente conhecida, mas acredita-se que ela surja a partir da combinação de diferentes fatores. Entre eles, estão predisposição genética, alterações no sistema imunológico, fatores ambientais, baixos níveis de vitamina D, tabagismo, obesidade e infecções virais prévias, especialmente relacionadas a alguns vírus comuns.

Principais sinais de alerta da esclerose múltipla

De acordo com o neurologista João Dib, do Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, identificar os sinais precocemente e manter cuidado contínuo são medidas fundamentais para retardar a progressão da esclerose múltipla e preservar a qualidade de vida.

“A esclerose múltipla pode causar sintomas variados, como alterações visuais, dormências, fadiga intensa, alterações cognitivas e emocionais. Muitas vezes, eles surgem em surtos, alternando períodos de piora e melhora. Entre os principais sinais de alerta, estão neurite óptica, formigamentos, fraqueza muscular, desequilíbrio, dores, alterações urinárias e fadiga persistente”, explica.

Exercícios físicos orientados podem ajudar no controle da fadiga, na mobilidade e na qualidade de vida dos pacientes com esclerose múltipla Crédito: Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

Cuidados essenciais para pacientes com esclerose múltipla

Alguns cuidados são importantes para pacientes com esclerose múltipla, pois podem ajudar a controlar sintomas, reduzir impactos no dia a dia e manter a qualidade de vida. Veja os principais:

Manter acompanhamento regular com o neurologista: o monitoramento frequente da condição permite avaliar a evolução da condição neurológica, ajustar terapias e identificar precocemente novos surtos ou lesões.

Seguir corretamente o tratamento: a constância no uso dos medicamentos modificadores da doença é considerada uma das principais estratégias para reduzir inflamações, surtos e incapacidades futuras.

Praticar atividades físicas supervisionadas: exercícios físicos orientados podem ajudar no controle da fadiga, no equilíbrio, na mobilidade e na qualidade de vida dos pacientes.

Priorizar hábitos saudáveis: sono adequado, alimentação equilibrada, controle do estresse e abandono do tabagismo ajudam no bem-estar geral e podem reduzir os impactos dos sintomas.

Cuidar da saúde mental: ansiedade e depressão são comuns em pacientes com esclerose múltipla. O suporte psicológico e o acompanhamento multidisciplinar fazem parte do tratamento.

Diagnóstico precoce pode evitar sequelas

João Dib explica que o tempo é um fator decisivo na esclerose múltipla, ressaltando que o tratamento deve ser individualizado e envolver equipe multidisciplinar, incluindo fisioterapia, enfermagem, fonoaudiologia e suporte psicológico. “O atraso no diagnóstico pode levar ao acúmulo de lesões e a incapacidades. Na esclerose múltipla, tempo é cérebro, medula e visão”, alerta.

O diagnóstico da esclerose múltipla é feito por meio da combinação de avaliação clínica, histórico médico, exame neurológico e exames complementares, já que não existe um único teste capaz de confirmar a doença. O médico avalia os sintomas apresentados, a frequência com que ocorrem e se há sinais de lesões em diferentes partes do sistema nervoso ao longo do tempo.