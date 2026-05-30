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3 orações para o Dia de Santa Joana d’Arc

Confira preces à mártir francesa para pedir fé e intercessão divina em momentos de provação
Portal Edicase

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Publicado em 30 de Maio de 2026 às 12:52

Em 30 de maio, os fiéis elevam seus corações por meio de súplicas em honra à Santa Joana d'Arc (Imagem: Sir Endipity | Shutterstock)
Em 30 de maio, os fiéis elevam seus corações por meio de súplicas em honra à Santa Joana d'Arc Crédito: Imagem: Sir Endipity | Shutterstock
Em 30 de maio é celebrado o Dia de Santa Joana d’Arc. Nascida em 6 de janeiro de 1412, em Domrémy, na França, ela foi uma jovem camponesa que, aos 13 anos, começou a ouvir vozes celestiais — atribuídas a São Miguel Arcanjo, à Santa Catarina e à Santa Margarida — que a chamavam para libertar seu país da dominação inglesa durante a Guerra dos Cem Anos. Movida por uma fé inabalável e por uma coragem extraordinária, ela obteve permissão do rei Carlos VII para liderar as tropas francesas, conquistando vitórias militares decisivas.
Capturada pelos borgonheses e entregue aos ingleses, Joana enfrentou um julgamento eclesiástico marcado por perseguição política e foi condenada à morte, sendo queimada viva em Rouen, em 30 de maio de 1431, com apenas 19 anos. Após 25 anos, um processo de revisão reconheceu sua inocência e anulou a sentença.
Beatificada em 1909 e canonizada em 16 de maio de 1920 pelo Papa Bento XV, a mártir e virgem tornou-se símbolo universal de fé, bravura e entrega total à vontade divina. No dia de hoje, os fiéis elevam seus corações por meio de súplicas em sua honra.
Abaixo, confira orações para o Dia de Santa Joana d’Arc!

1. Oração à Santa Joana d’Arc pela fé e pátria

Ó, Santa Joana d’Arc, vós que, cumprindo a vontade de Deus, de espada em punho, vos lançastes à luta, por Deus e pela Pátria, ajudai-me a perceber, no meu íntimo, as inspirações de Deus. Com o auxílio da vossa espada, fazei recuar os meus inimigos que atentam contra a minha fé e contra as pessoas mais pobres e desvalidas que habitam nossa Pátria.
Santa Joana d’Arc, ajudai-me a vencer as dificuldades no lar, no emprego, no estudo e na vida diária. Ó, Santa Joana d’Arc, atenda ao meu pedido ( fazer pedido ). E que nada me obrigue a recuar, quando estou com a razão e a verdade, nem opressões, nem ameaças, nem processos, nem mesmo a fogueira.
Santa Joana d’Arc, iluminai-me, guiai-me, fortalecei-me, defendei-me. Amém!
Santa Joana d&#8217;Arc é invocada por fiéis que buscam força e intercessão divina (Imagem: Josep Suria | Shutterstock)
Santa Joana d’Arc é invocada por fiéis que buscam força e intercessão divina Crédito: Imagem: Josep Suria | Shutterstock

2. Oração pela pureza e fortaleza da alma

Ó, mais pura Virgem e gloriosa mártir Santa Joana, da qual Deus e Seu Eterno Poder têm revelado para o mundo de modo a reviver a fé, a esperança e a caridade das almas cristãs. Eu me prostro a vossos pés, minha querida santa, digna, virgem, cheia de graça e bondade, e peço que receba as orações deste seu humilde servo e obtenha para mim a pureza de teu terrível sacrifício e a fortaleza de sua alma e faça com que eu resista aos mais terríveis ataques e que eu venha a sentir este seu amor ardente para o Nosso Senhor Jesus Cristo, amor este que os mais terríveis tormentos não o fizeram extinguir em ti.
Assim espero que, seguindo este exemplo santo e imitando sua vida, eu possa um dia estar contigo no paraíso. Na hora de minha agonia final, venha em meu socorro, fique ao meu lado e me conduza à presença de Jesus. Amém!

3. Oração de súplica e intercessão junto à Santíssima Trindade

Senhor, suplicamos-Lhe o perdão dos nossos pecados pela intercessão de Santa Joana, virgem e mártir, pela sua castidade de vida e cada virtude que a tornou agradável aos Seus olhos. Amém.
Santa Joana, eis-me aqui, prostrado diante do trono em que apraz à Santíssima Trindade colocá-la. Cheio de confiança em sua proteção, rogo-lhe que interceda por mim diante de Deus, dignando-se lançar um olhar sobre este seu humilde devoto.
Como uma das esposas eleitas de Cristo, dirijo-lhe confiantemente o meu pedido de que me sustente no sofrimento, fortifique-me nas tentações, proteja -me dos perigos que me rodeiam, obtendo-me as graças de que tanto necessito, em particular ( especifique, aqui, o seu pedido ).
Acima de tudo, espero contar com a sua santa assistência na hora da minha morte. Santa Joana, pela sua poderosa intercessão junto a Deus, rogai por nós! Santíssima Trindade, nunca cessaremos de Lhe agradecer pelas graças concedidas à bem-aventurada sempre virgem Maria e à Sua serva Santa Joana, e pela intercessão de ambas imploramos, mais uma vez, que tenha piedade de nós. Amém.

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