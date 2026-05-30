Menino de 3 anos morre em incêndio dentro de casa em Colatina

Uma criança, de 3 anos, morreu vítima de um incêndio que atingiu a casa onde mora no bairro São Miguel, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (29). O menino, identificado como Henrique Martins de Oliveira, tentou se proteger se escondendo do fogo embaixo da cama no quarto. Vizinhos e familiares tentaram resgatá-lo, mas não conseguiram entrar na residência, devido às chamas.





Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o fogo já havia sido controlado por vizinhos, mas o imóvel estava destruído. A Polícia Militar também prestou apoio na ocorrência.



