Menino de 3 anos morre em incêndio dentro de casa em Colatina

Uma criança, de 3 anos, morreu vítima de um incêndio que atingiu a casa onde mora no bairro São Miguel, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (29). O menino, identificado como Henrique Martins de Oliveira, tentou se proteger se escondendo do fogo embaixo da cama no quarto. Vizinhos e familiares tentaram resgatá-lo, mas não conseguiram entrar na residência, devido às chamas.
Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o fogo já havia sido controlado por vizinhos, mas o imóvel estava destruído. A Polícia Militar também prestou apoio na ocorrência.
A equipe da TV Gazeta Norte esteve neste sábado (30) no local, mas, abalados, familiares de Henrique não quiseram falar sobre a tragédia. Amigo da família, Alexandre Ambrósio relatou à repórter Viviane Maciel que, pouco antes de o incêndio começar, a mãe da criança havia saído de casa para buscar o outro filho que estava brincando na rua. Nesse intervalo de tempo, o fogo teria iniciado e se espalhado pela residência.
"Meu sobrinho, que mora na casa, percebeu as chamas e tentou fazer o resgate. As outras crianças já haviam saído. Só que o Henrique, quando viu que o fogo se alastrou, se escondeu debaixo da cama. Tanto que só o bombeiro, quando apagou o incêndio, conseguiu identificar onde o corpo estava. Eles tentaram adentrar a casa, mas as chamas já estavam altas e infelizmente não teve como fazer o resgate", explicou Alexandre.
As circunstâncias do caso estão sendo apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina. O corpo de Henrique foi encaminhado primeiramente para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da cidade. Porém, devido ao estado de carbonização, foi levado posteriormente para o Instituto Médico Legal (IML), que fica em Vitória, para ser necropsiado.