Pastor morre após cair de moto em acidente na BR 101 em Linhares

O pastor Osvaldo da Silva, de 51 anos, morreu após sofrer um acidente de moto no fim da tarde de sexta-feira (29), no quilômetro 135 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo familiares, ele teria tentado desviar de um veículo que invadiu a contramão da rodovia, perdeu o controle da direção e caiu.





Morador do bairro Salvador, em Sooretama, Osvaldo também era pedreiro, trabalhava em uma empresa em Rio Bananal e retornava para casa no momento do acidente. De acordo com a família, ele fazia diariamente o trajeto entre as duas cidades e costumava chegar em casa por volta das 18h.





Célia Carvalho, esposa da vítima, ciente do horário em que o marido costumava voltar, estranhou o atraso e ligou mais de uma vez para o celular dele. Depois de mais uma ligação, quem atendeu foi a equipe da Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, que deu a notícia do acidente.





Abalada, a esposa conta que a equipe da concessionária pediu na ligação para que algum familiar fosse ao local. Ela foi, mas não imaginava que ele havia falecido.





“Ele era uma pessoa muito boa para mim. Estávamos juntos há 10 anos”, disse.





Adilson da Silva Santos, irmão da vítima, também disse, emocionado, que o irmão era uma pessoa diferente. “Para onde ele ia, levava amor, paz e o perdão”, conta.





Osvaldo deixa dois filhos. Segundo a família, o velório será realizado na Igreja Apostólica Rhema, localizada na Rua Antônio Carlos Loureiro, 80, em Linhares. A família não divulgou informações sobre o sepultamento.