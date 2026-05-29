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A 20 metros do chão

Atleta de wingsuit é resgatado após ficar preso em árvore em Castelo

Publicado em

29 mai 2026 às 17:57

Um atleta de wingsuit ficou preso em uma árvore após saltar da Pedra do Cabrito, na zona rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, ele ficou suspenso a cerca de 20 metros de altura, mas não se feriu. Amigos que acompanhavam o salto lançaram uma corda para que ele se mantivesse preso à árvore até a chegada do resgate.


Após avaliar o cenário, os bombeiros montaram um sistema de ancoragem em uma árvore próxima e estabeleceram outro ponto de apoio no solo. Em seguida, um militar escalou a árvore para instalar as cordas e conectar o atleta ao sistema de segurança. Foi necessário cortar parte das cordas do paraquedas e, assim, a vítima foi descida com segurança até o solo.


O wingsuit é um traje especial, também conhecido como “macacão com asas” ou “roupa de morcego”, usado em esportes como o paraquedismo e o base jumping — que consiste em saltos de locais como penhascos ou prédios. Outro piloto foi resgatado na Pedra do Cabrito em fevereiro deste ano após cair entre uma árvore e uma pedra. 

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Susto na BR 482

Ambulância que transportava paciente gestante pega fogo em Alegre

Publicado em 29/05/2026 às 18:29

Uma ambulância da Prefeitura de Ibitirama pegou fogo na rodovia BR 482 em Alegre, no Caparaó do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (29). Segundo a Polícia Militar, o motorista parou para verificar uma falha no motor quando foi surpreendido pelo incêndio. Além dele, havia uma enfermeira e uma paciente gestante no veículo. Todos conseguiram sair a tempo e ninguém ficou ferido.


De acordo com o secretário de saúde de Ibitirama, Márcio Clayton da Silva, a ambulância foi enviada para buscar a mulher grávida após uma consulta no Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Estado. Ele destaca que o veículo estava em uso do município há menos de dois meses e havia passado por revisão na quinta-feira (28).


O Corpo de Bombeiros foi procurado para mais detalhes sobre a atuação no combate ao incêndio. Até o momento, não houve retorno. 

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Caparaó capixaba

Acidente entre dois carros deixa feridos na BR 262 em Ibatiba

Publicado em 29/05/2026 às 15:19
Acidente envolveu dois veículos na BR 262 em Ibatiba
Acidente envolveu dois veículos na BR 262 em Ibatiba Montagem A Gazeta | TV Pluenzy

Dois carros bateram na rodovia BR 262 perto da localidade de Batatinha, em Ibatiba, no Caparaó do Espírito Santo, no final da manhã desta sexta-feira (29). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, duas pessoas ficaram levemente feridas. Mais detalhes não foram divulgados pois a ocorrência ainda estava em andamento. 

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Anúncio do governo

Nova estação do aquaviário na Ilha das Caieiras será entregue no 1º semestre em 2027

Publicado em 29/05/2026 às 12:22
Aquaviário agora vai passar pela estação da Rodoviária de Vitória
Ilha das Caieiras vai contar com estação do Aquaviário Fernando Madeira

Durante o evento que marcou o início da operação da Estação Élcio Álvares, do Sistema Aquaviário, na Rodoviária de Vitória, na manhã desta sexta-feira (29), o governo do Espírito Santo anunciou que a próxima estação do sistema, na Ilha das Caieiras, será entregue no primeiro semestre de 2027. 


A informação foi divulgada pelo governador Ricardo Ferraço à repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta.


Em março, o governo divulgou a liberação das obras da nova estação. De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), as intervenções começarão após a obtenção das licenças junto ao Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) e à Prefeitura de Vitória. “O prazo para execução das obras é de 180 dias, a partir da liberação das licenças”, finalizou.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Na ES 257

Motorista é preso por embriaguez após bater carro em caminhão em Aracruz

Publicado em 29/05/2026 às 12:17

Um motorista de 42 anos foi preso por dirigir embriagado e se envolver em um acidente na ES 257, zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (29). De acordo com a Polícia Militar, o homem dirigia um Fiat Doblò quando colidiu na traseira de um caminhão carregado com eucalipto.


Segundo a PM, o caminhoneiro estava saindo de uma estrada de chão para entrar na rodovia no momento em que a colisão aconteceu.


No carro estavam o motorista e uma passageira, que ficaram feridos e foram levados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O caminhoneiro não se machucou. Os dois motoristas realizaram o teste do bafômetro. O condutor do Doblò apresentou resultado positivo e ficou sob escolta policial. 


De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por conduzir veículo sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa, com alteração da capacidade psicomotora. Assim que receber alta médica, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz.

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Acidente aconteceu na noite de quinta-feira (28), no bairro Vila Nova

Recepcionista morre em acidente entre moto e carro em Aracruz

Identificação oficial depende de exames periciais

Corpo que pode ser de funcionário de supermercado é encontrado em Aracruz

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Norte do ES

Recepcionista morre em acidente entre moto e carro em Aracruz

Publicado em 29/05/2026 às 10:59
Acidente aconteceu na noite de quinta-feira (28), no bairro Vila Nova
Elis Coutinho Saldanha trabalhava como recepcionista em um hospital Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Uma motociclista de 27 anos morreu após se envolver em um acidente com um carro no bairro Vila Nova, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (28). Elis Coutinho Saldanha era formada em Administração e trabalhava como recepcionista em um hospital. A jovem deixa uma criança pequena.


O motorista do carro, de 73 anos, relatou à Polícia Militar que seguia pela via quando realizou uma conversão à esquerda e, durante a manobra, ocorreu a colisão com a motocicleta. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e foi conduzido à delegacia.


A Polícia Civil informou que o motorista do carro foi ouvido e liberado, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. Segundo a corporação, a medida foi adotada porque ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime que justificassem prisão em flagrante. O caso segue em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.


Elis foi descrita pelos amigos como uma pessoa muito amorosa, tranquila e sempre disposta a ajudar. Segundo colegas, ela era muito ligada à família e às origens indígenas da comunidade de Irajá, além de ser conhecida pela facilidade em fazer amizades e pelo bom relacionamento com todos ao redor.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Confira

Linhas do Transcol têm mudanças após nova estação do aquaviário na Rodoviária de Vitória

Publicado em 29/05/2026 às 10:55
Linha 742 passa a circular até a Rodoviária de Vitória pela Ponte Florentino Avidos
Linha 742 passa a circular até a Rodoviária de Vitória pela Ponte Florentino Avidos Ceturb-ES

Duas linhas do Sistema Transcol passaram por alterações operacionais após o início do funcionamento da nova estação do aquaviário na Rodoviária de Vitória nesta sexta-feira (29). As mudanças incluem novo ponto final, ampliação de itinerário e reforço na frota, com o objetivo de melhorar a integração entre ônibus e embarcações na Grande Vitória.


A linha 184 (Rodoviária/Jardim da Penha, via Maruípe) deixou de ter como ponto final o Tancredão e passou a operar na Rodoviária de Vitória. Apesar da alteração, os horários permanecem os mesmos. A linha continua funcionando com três veículos nos dias úteis e um aos sábados e domingos.


Já a linha 742 (Terminal de Campo Grande/Rodoviária, via Avenida Expedito Garcia, Terminal Jardim América e Terminal São Torquato) passou a seguir até a Rodoviária de Vitória, com trajeto pela Ponte Florentino Avidos.


Com a mudança no itinerário, a linha 742 também passou a operar em formato circular, tendo apenas o Terminal de Campo Grande como ponto de controle. Segundo o sistema, o aumento no tempo de viagem exigiu reforço na frota, com a inclusão de dois veículos extras nos dias úteis e mais um aos sábados.


Outra novidade é que a linha 742 passou a circular também aos domingos. Para atender à nova operação, dois ônibus foram incorporados à frota do sistema.

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Polícia

Homem é preso ao procurar delegacia para denunciar ex em Cariacica

Publicado em 29/05/2026 às 08:54

Um homem de 30 anos, identificado como Gustavo Junior Rocha da Silva, foi preso, na quinta-feira (28) ao comparecer à 15ª Delegacia de Itacibá, em Cariacica, para registrar um boletim de ocorrência por ameaça contra a ex-companheira. 


Durante o atendimento, o policial constatou que havia contra ele um mandado de prisão em aberto por ameaça e descumprimento de medida protetiva, relacionado à própria mulher.


O mandado foi expedido na última segunda-feira (25). Após a prisão, o homem foi encaminhado ao presídio de Viana, onde permanece à disposição da Justiça.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
BR 259

Ponte do Fontenelle volta a receber veículos sem restrição de peso e dimensões

Publicado em 28/05/2026 às 19:10

A partir da 0h desta sexta-feira (29), as restrições de peso e dimensões para o tráfego de veículos na Ponte do Fontenelle, no Km 82 da BR 259, entre os municípios de Colatina e Baixo Guandu, na região Noroeste do Espírito Santo, serão suspensas.


Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o trecho está sinalizado e o trânsito seguirá em sistema Pare e Siga até a liberação total das pistas. 


O órgão orienta que os motoristas redobrem a atenção à sinalização e às orientações das equipes que atuam no local.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Trânsito

Viatura da Polícia Militar capota em Nova Venécia

Publicado em 28/05/2026 às 18:00
Viatura policial capota em Nova Venécia Leitor A Gazeta

Uma viatura da Polícia Militar capotou no bairro São Cristóvão, em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (28). A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. De acordo com a corporação, "o policial militar que conduzia o veículo apresentava sinais de choque em razão do impacto, não sendo possível colher seu relato naquele momento".

O militar foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a um hospital, onde o teste do bafômetro confirmou que ele não havia ingerido álcool. Além do veículo oficial, houve danos à fachada de um estabelecimento comercial, a um muro e a um poste.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Completa álbum?

Figurinhas falsas da Copa do Mundo são apreendidas em gráfica no ES

Publicado em 28/05/2026 às 17:13

Dizem que figurinha repetida não completa álbum, mas figurinha falsa também não. Mesmo assim, mais de mil adesivos supostamente falsificados do álbum da Copa do Mundo FIFA 2026 foram apreendidos na manhã desta quinta-feira (28) no Espírito Santo.


Os produtos foram encontrados pela Polícia Civil em uma gráfica no Centro de Guaçuí, cidade localizada na região do Caparaó capixaba. A denúncia dizia que as impressões eram vendidas por R$ 0,70 a unidade pelas redes sociais — sendo que um pacote com sete figurinhas originais custa R$ 7, saindo a R$ 1 a unidade. Assim fica tranquilo conseguir os adesivos do Vini Jr., CR7 e Messi, né?


Uma das proprietárias da gráfica estava no local e disse aos policiais que recebeu o arquivo digital de uma cliente, alegando não saber que a impressão era proibida. Todo o material foi levado para a delegacia e vai passar por perícia para confirmar a possível falsificação. Os responsáveis serão investigados pelo crime de violação de direitos autorais e crime contra a relação de consumo, com pena de até cinco anos de prisão.


Há cerca de uma semana, a Polícia Civil do Rio de Janeiro também apreendeu mais de 200 mil figurinhas falsificadas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ninguém foi preso.

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
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