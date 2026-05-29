Atleta de wingsuit é resgatado após ficar preso em árvore em Castelo

Um atleta de wingsuit ficou preso em uma árvore após saltar da Pedra do Cabrito, na zona rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, ele ficou suspenso a cerca de 20 metros de altura, mas não se feriu. Amigos que acompanhavam o salto lançaram uma corda para que ele se mantivesse preso à árvore até a chegada do resgate.





Após avaliar o cenário, os bombeiros montaram um sistema de ancoragem em uma árvore próxima e estabeleceram outro ponto de apoio no solo. Em seguida, um militar escalou a árvore para instalar as cordas e conectar o atleta ao sistema de segurança. Foi necessário cortar parte das cordas do paraquedas e, assim, a vítima foi descida com segurança até o solo.





O wingsuit é um traje especial, também conhecido como “macacão com asas” ou “roupa de morcego”, usado em esportes como o paraquedismo e o base jumping — que consiste em saltos de locais como penhascos ou prédios. Outro piloto foi resgatado na Pedra do Cabrito em fevereiro deste ano após cair entre uma árvore e uma pedra.