Recepcionista morre em acidente entre moto e carro em Aracruz

Uma motociclista de 27 anos morreu após se envolver em um acidente com um carro no bairro Vila Nova, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (28). Elis Coutinho Saldanha era formada em Administração e trabalhava como recepcionista em um hospital. A jovem deixa uma criança pequena.





O motorista do carro, de 73 anos, relatou à Polícia Militar que seguia pela via quando realizou uma conversão à esquerda e, durante a manobra, ocorreu a colisão com a motocicleta. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e foi conduzido à delegacia.





A Polícia Civil informou que o motorista do carro foi ouvido e liberado, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. Segundo a corporação, a medida foi adotada porque ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime que justificassem prisão em flagrante. O caso segue em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.





Elis foi descrita pelos amigos como uma pessoa muito amorosa, tranquila e sempre disposta a ajudar. Segundo colegas, ela era muito ligada à família e às origens indígenas da comunidade de Irajá, além de ser conhecida pela facilidade em fazer amizades e pelo bom relacionamento com todos ao redor.