Polícia apreende 200 mil figurinhas falsificadas do álbum da Copa no RJ

Polícia apreende cerca de 200 mil figurinhas falsificadas de álbum da Copa do Mundo de 2026 Divulgação/PCERJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu, na noite desta quinta-feira (21), cerca de 200 mil figurinhas falsificadas do álbum da Copa do Mundo de 2026, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Durante a ação, agentes também recolheram milhares de camisetas e bonés da seleção brasileira produzidos ilegalmente.

Segundo a corporação, o material era transportado no compartimento de um ônibus que deixava Nova Iguaçu com destino a outros municípios do estado, onde os produtos provavelmente seriam comercializados. Não houve presos na ação.

A carga apreendida será submetida à perícia e, posteriormente, inutilizada, informou a polícia.