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Baixada Fluminense

Polícia apreende 200 mil figurinhas falsificadas do álbum da Copa no RJ

Durante a ação, agentes também recolheram milhares de camisetas e bonés da seleção brasileira produzidos ilegalmente

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 13:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mai 2026 às 13:19
Polícia apreende cerca de 200 mil figurinhas falsificadas de álbum da Copa do Mundo de 2026
Polícia apreende cerca de 200 mil figurinhas falsificadas de álbum da Copa do Mundo de 2026 Divulgação/PCERJ
A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu, na noite desta quinta-feira (21), cerca de 200 mil figurinhas falsificadas do álbum da Copa do Mundo de 2026, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.
Durante a ação, agentes também recolheram milhares de camisetas e bonés da seleção brasileira produzidos ilegalmente.
Segundo a corporação, o material era transportado no compartimento de um ônibus que deixava Nova Iguaçu com destino a outros municípios do estado, onde os produtos provavelmente seriam comercializados. Não houve presos na ação.
A carga apreendida será submetida à perícia e, posteriormente, inutilizada, informou a polícia.
A investigação é conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial e segue em andamento para identificar os responsáveis pela fabricação e distribuição das mercadorias falsificadas.

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