Inscrições do Enem 2026 começam na segunda (25); veja calendário e regras

SÃO PAULO - O MEC (Ministério da Educação) publicou nesta sexta-feira (22) o edital do Enem 2026 (Exame Nacional do Ensino Médio). Segundo as informações publicadas no Diário Oficial da União, o período de inscrições será entre os dias 25 de maio e 5 de junho. As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos, 8 e 15 de novembro.

A taxa de inscrição será de R$ 85, mesmo valor cobrado na edição anterior do exame nacional. O prazo para solicitar a isenção da taxa já foi encerrado. Mesmo os candidatos beneficiados com a gratuidade deverão confirmar a participação por meio da inscrição até 5 de junho.

O período de inscrições do Enem será entre os dias 25 de maio e 5 de junho. rafapress/Shutterstock

As inscrições deverão ser realizadas na Página do Participante , no site do Inep, com acesso por meio de uma conta Gov.br. Após o login, o candidato precisará preencher os dados cadastrais, incluindo informações pessoais, como CPF e CEP.

Durante o processo de inscrição, também será necessário escolher o idioma da prova de língua estrangeira, entre inglês e espanhol.

Segundo o edital, os portões dos locais de prova do Enem 2026 serão abertos às 12h e fechados às 13h, no horário de Brasília. A aplicação das provas terá início às 13h30. No primeiro dia de exame, os candidatos poderão permanecer nas salas até as 19h. Já no segundo dia, o encerramento está previsto para as 18h30.

No primeiro dia, 8 de novembro, os candidatos realizam a prova de redação, além de 45 questões de linguagens (português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação).

Também respondem a 45 perguntas de ciências humanas (história, geografia, sociologia e filosofia).

Já no segundo dia, 15 de novembro, o exame terá 45 questões de ciências da natureza (química, física e biologia) e 45 itens de matemática.

O Enem é a principal porta de acesso ao ensino superior no Brasil. Com o resultado das notas do exame nacional, os estudantes podem ingressar em universidades públicas e privadas por meio de programas como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o Prouni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Além disso, as notas do exame nacional também são aceitas por algumas universidades do exterior, com instituições em países europeus, como Portugal.

As medidas anunciadas estabelecem normas complementares para a execução da Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica. Segundo a pasta, a política abrange o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) e o próprio exame do ensino médio.

Com a inscrição automática, caberá ao estudante apenas confirmar sua participação, escolhendo a prova de língua estrangeira e eventuais recursos de acessibilidade.

De acordo com o MEC, a inscrição automática de alunos de escolas públicas e o aumento dos locais em cerca de 10 mil escolas têm como objetivo aumentar a participação dos estudantes na prova, que será incorporada à avaliação da educação básica.

CALENDÁRIO DO ENEM 2026

Período de inscrição: 25 de maio e 5 de junho

Pagamento da taxa de inscrição: 25 de maio a 10 de junho