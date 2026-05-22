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Tragédia

Adolescente de 14 anos morre após cesta de basquete cair sobre ele em GO

Toda estrutura de metal do aro teria caído sobre a cabeça da vítima; ele foi encontrado com "sinais de morte violenta"

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 14:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mai 2026 às 14:55
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Felipe Aragão de Oliveira, 14, morreu após cesta de basquete cair sobre ele, em Goiás Crédito: Redes Sociais
Um adolescente morreu na tarde de ontem após ser atingido por uma estrutura de sustentação de cesta de basquete em Rio Verde (GO). Felipe Aragão de Oliveira, 14, estava em uma praça do bairro Veneza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 17h.
Toda estrutura de metal do aro teria caído sobre a cabeça da vítima. Ainda conforme a corporação, ele foi encontrado com "sinais de morte violenta", com traumatismo craniencefálico grave, além de sangramento pela boca, nariz e ouvido.
A morte foi confirmada ainda no local. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel) foi acionado para prestar os primeiros socorros, mas sem sucesso. Uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local também atendeu a ocorrência.
O caso foi registrado como morte acidental na 2ª DP da cidade. A Polícia Civil informou que solicitou as perícias e aguarda a conclusão dos laudos para ver se há algum indício de crime.
O UOL entrou em contato com a Prefeitura de Rio Verde para prestar esclarecimentos a respeito das condições do mobiliário público. Não houve retorno até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.
O garoto era estudante da 1ª série de curso técnico em Eletrotécnica. O Colégio Estadual Eurico Veloso do Carmo lamentou a morte de Felipe: "Toda a comunidade escolar solidariza-se com os familiares, amigos e colegas".

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