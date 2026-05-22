Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Mundo
  • Casal é preso por abandonar dois meninos franceses à beira de estrada em Portugal
Mundo

Casal é preso por abandonar dois meninos franceses à beira de estrada em Portugal

As crianças carregavam mochilas com comida e água, mas não estavam com seus documentos de identidade quando foram encontradas por um motorista.

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 15:32

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

22 mai 2026 às 15:32
Imagem BBC Brasil
As crianças foram encontradas por um motorista em uma estrada perto da cidade de Alcácer do Sal Crédito: Getty Images
Um homem e uma mulher apontados pela imprensa portuguesa como sendo a mãe e o padrasto de dois meninos franceses encontrados sozinhos e chorando à beira de uma estrada no sul de Portugal foram presos.
As crianças, ambas menores de cinco anos, foram encontradas por um motorista perto da cidade de Alcácer do Sal na terça-feira (19/05), informou a polícia.
Elas carregavam mochilas com comida e água, mas não tinham seus documentos de identidade.
O pai dos meninos havia relatado o desaparecimento deles de sua casa em Colmar, no leste da França, em 11 de maio, e a França emitiu um pedido de ajuda pan-europeu.
As polícias de Portugal e da França abriram investigações e afirmaram que ainda não chegaram a uma conclusão sobre o que aconteceu.
Relatórios da mídia local informaram que o casal foi preso depois que seu carro foi visto em frente a um café na cidade de Fátima, a cerca de 180 km ao norte de Alcácer do Sal.
A Guarda Nacional Republicana de Portugal disse que seus agentes prenderam uma mulher de 41 anos e um homem de 55. Eles não identificaram formalmente o casal preso.
Eles afirmaram ainda que o casal está sendo investigado pelos crimes de violência doméstica, exposição a perigo e abandono.
O motorista que encontrou os meninos disse que os alimentou antes de alertar a polícia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ação Social Maranata Maanaim de Carapina maio 2026
Mais de 15 mil pessoas são atendidas em ação social da Igreja Maranata na Serra
Imagem de destaque
Dia livre de impostos: gasolina será vendida mais barata em posto de Vitória
Imagem de destaque
Arroz doce: 3 receitas cremosas e práticas para os dias frios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados