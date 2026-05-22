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Experiência cultural

Concertos gratuitos transformam Mata Atlântica em palco em Vitória

Projeto "Música na Floresta" transforma espaço verde da capital em palco ao ar livre e propõe experiência sensorial com apresentações mensais até novembro
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 16:18

Projeto "Música na Floresta"
Projeto "Música na Floresta" Melina Furlan

As trilhas do Parque Botânico Vale, em Vitória, vão ganhar uma nova função a partir deste mês: a de palco para concertos ao ar livre. O projeto Música na Floresta estreia, no domingo (31), às 9h, com apresentações gratuitas abertas à população, unindo música e natureza.

A primeira sessão marca o início de uma programação mensal que segue até novembro. A proposta chama atenção justamente pelo formato: em vez de salas de concerto tradicionais, o público acompanha as apresentações em meio à Mata Atlântica, com trilhas e áreas verdes servindo de cenário e acústica natural.

As apresentações serão conduzidas pela Orquestra Jovem Capixaba, grupo formado por jovens músicos de diferentes comunidades e que tem na formação artística e inclusão social um de seus pilares. À frente está o maestro Eduardo Lucas, nome reconhecido na formação instrumental no país.

Projeto "Música na Floresta"
Projeto "Música na Floresta" Melina Furlan

O projeto aposta na experiência sensorial e no contato direto com o meio ambiente. A ideia é oferecer ao público uma pausa na rotina, incentivando a contemplação, o bem-estar e a conexão com a biodiversidade em um espaço urbano que preserva 33 hectares de Mata Atlântica.

Além dos concertos, o parque mantém uma programação paralela com atividades educativas e ambientais. Entre os destaques estão oficinas de botânica, ações com a Polícia Ambiental e experiências que apresentam ao público o papel de espécies como aves de rapina no equilíbrio do ecossistema.

As inscrições para o Música na Floresta podem ser feitas diretamente na administração do parque, e a programação completa será divulgada ao longo do ano nos canais oficiais do Parque Botânico Vale.

Programação

Oficina Aprendendo Botânica por meio do Desenho 

Quando: 23/05 (sábado) 

Hora: 14h  

Onde: Sala Espaço Conhecimento 

 

Ação Educativa da Polícia Ambiental 

Quando: 24/05 (domingo) 

Hora: 9h às 12h / 13h às 15h 

Onde: Área verde 

 

Falcoaria (experiência educativa com aves de rapina) 

Quando: 30/05 e 31/05 (sábado e domingo) 

Hora: 14h às 16h (sábado) e 09h às 11h/14h às 16h (domingo) 

Onde: área verde 

 

Oficina Arte Botânica: montagem de exsicatas 

Quando: 30 e 31/05 (sábado e domingo) 

Hora: 14h  

Onde: Sala Espaço Conhecimento

Serviço

Música na Floresta

Quando: 31/05 (domingo)

Hora: 9h

Onde: Trilha do Parque Botânico Vale 

Inscrições: Vagas limitadas. Inscrições na administração na data do evento, a partir de 8h

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