Concertos gratuitos transformam Mata Atlântica em palco em Vitória

As trilhas do Parque Botânico Vale, em Vitória, vão ganhar uma nova função a partir deste mês: a de palco para concertos ao ar livre. O projeto Música na Floresta estreia, no domingo (31), às 9h, com apresentações gratuitas abertas à população, unindo música e natureza.
A primeira sessão marca o início de uma programação mensal que segue até novembro. A proposta chama atenção justamente pelo formato: em vez de salas de concerto tradicionais, o público acompanha as apresentações em meio à Mata Atlântica, com trilhas e áreas verdes servindo de cenário e acústica natural.
As apresentações serão conduzidas pela Orquestra Jovem Capixaba, grupo formado por jovens músicos de diferentes comunidades e que tem na formação artística e inclusão social um de seus pilares. À frente está o maestro Eduardo Lucas, nome reconhecido na formação instrumental no país.
O projeto aposta na experiência sensorial e no contato direto com o meio ambiente. A ideia é oferecer ao público uma pausa na rotina, incentivando a contemplação, o bem-estar e a conexão com a biodiversidade em um espaço urbano que preserva 33 hectares de Mata Atlântica.
Além dos concertos, o parque mantém uma programação paralela com atividades educativas e ambientais. Entre os destaques estão oficinas de botânica, ações com a Polícia Ambiental e experiências que apresentam ao público o papel de espécies como aves de rapina no equilíbrio do ecossistema.
As inscrições para o Música na Floresta podem ser feitas diretamente na administração do parque, e a programação completa será divulgada ao longo do ano nos canais oficiais do Parque Botânico Vale.
Programação
Oficina Aprendendo Botânica por meio do Desenho
Quando: 23/05 (sábado)
Hora: 14h
Onde: Sala Espaço Conhecimento
Ação Educativa da Polícia Ambiental
Quando: 24/05 (domingo)
Hora: 9h às 12h / 13h às 15h
Onde: Área verde
Falcoaria (experiência educativa com aves de rapina)
Quando: 30/05 e 31/05 (sábado e domingo)
Hora: 14h às 16h (sábado) e 09h às 11h/14h às 16h (domingo)
Onde: área verde
Oficina Arte Botânica: montagem de exsicatas
Quando: 30 e 31/05 (sábado e domingo)
Hora: 14h
Onde: Sala Espaço Conhecimento
Serviço
Música na Floresta
Quando: 31/05 (domingo)
Hora: 9h
Onde: Trilha do Parque Botânico Vale
Inscrições: Vagas limitadas. Inscrições na administração na data do evento, a partir de 8h