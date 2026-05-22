Concertos gratuitos transformam Mata Atlântica em palco em Vitória

As trilhas do Parque Botânico Vale, em Vitória, vão ganhar uma nova função a partir deste mês: a de palco para concertos ao ar livre. O projeto Música na Floresta estreia, no domingo (31), às 9h, com apresentações gratuitas abertas à população, unindo música e natureza.





A primeira sessão marca o início de uma programação mensal que segue até novembro. A proposta chama atenção justamente pelo formato: em vez de salas de concerto tradicionais, o público acompanha as apresentações em meio à Mata Atlântica, com trilhas e áreas verdes servindo de cenário e acústica natural.





As apresentações serão conduzidas pela Orquestra Jovem Capixaba, grupo formado por jovens músicos de diferentes comunidades e que tem na formação artística e inclusão social um de seus pilares. À frente está o maestro Eduardo Lucas, nome reconhecido na formação instrumental no país.