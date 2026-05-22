Tartaruga de quase 200 kg é solta em alto-mar após reabilitação no litoral do ES

Após cinco meses de tratamento, uma tartaruga-verde (Chelonia mydas) adulta de quase 200 quilos foi devolvida ao mar nesta quarta-feira (20), em uma operação que mobilizou mais de 20 pessoas no litoral do Espírito Santo.





O animal havia sido resgatado debilitado na praia de Capuba, na Serra, na Grande Vitória. Ele passou por reabilitação em Vila Velha antes de retornar ao oceano em uma soltura realizada em alto-mar. O resgate aconteceu logo no início do ano, quando foi encontrado encalhado e desorientado na faixa de areia.





A operação foi conduzida pelo Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinho (IPRAM), em parceria com outras instituições que participam do Projeto de Monitoramento de Praias (PMP).