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Beach Soccer Stars 2025

Lelê Lopes é eleita a melhor goleira do mundo de futebol de areia

Capixaba atleta do São Pedro e da Seleção Brasileira foi premiada na Espanha e aproveitou o momento histórico para pedir a criação de uma Copa do Mundo feminina

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 17:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2026 às 17:49
Lelê Lopes é eleita a melhor goleira de futebol de areia do Mundo
Lelê Lopes é eleita a melhor goleira de futebol de areia do Mundo Jose Manuel Alvarez/Beach Soccer World Wide

O esporte brasileiro tem mais um motivo para celebrar nas areias, a capixaba Lelê Lopes foi eleita a melhor goleira do mundo no beach soccer. A consagração internacional ocorreu nesta quinta-feira (21), durante a prestigiada cerimônia de Gala do Beach Soccer Stars 2025.


O evento de premiação foi realizado no Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, na cidade de El Puerto de Santa María, na Espanha. O título coloca Letícia no topo da sua modalidade e representa a coroação de uma temporada repleta de desafios e excelentes atuações.

Volta por cima e consolidação

Defendendo as cores da equipe do São Pedro e sendo uma presença constante nas convocações da Seleção Brasileira, Letícia já havia chegado perto do topo. No ano passado, a atleta encerrou a premiação na segunda colocação. Desta vez, no entanto, a brasileira alcançou o lugar mais alto do pódio, consolidando definitivamente seu nome entre os maiores destaques mundiais do esporte.

Lelê Lopes pela Seleção Brasileira
Lelê Lopes pela Seleção Brasileira Reprodução / Instagram

Ao receber o maior reconhecimento individual da sua posição, Letícia fez questão de dividir o mérito com sua rede de apoio e exaltar a força feminina:


"Esse troféu representa muita renúncia e resiliência. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por me permitir fazer o que amo. Quero agradecer minha mãe por sempre me incentivar nessa caminhada, toda minha família, a técnica da Seleção, que veio do São Pedro e me abriu portas, todas as minhas companheiras de Seleção e de clube, além de todos que torcem por mim", declarou a melhor goleira do mundo.


Aproveitando os holofotes globais da premiação, a brasileira também fez um apelo contundente para o desenvolvimento da modalidade entre as mulheres. "Vou usar muito esse espaço, porque acho que a gente precisa de uma Copa do Mundo e estamos lutando por isso. As mulheres podem chegar aonde quiserem, basta acreditar", destacou Letícia.


Mais do que um troféu, a conquista de Letícia Lopes simboliza o resultado de anos de dedicação, persistência e sonhos construídos dentro e fora das quadras de areia.

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