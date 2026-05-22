Lelê Lopes é eleita a melhor goleira do mundo de futebol de areia

Ao receber o maior reconhecimento individual da sua posição , Letícia fez questão de dividir o mérito com sua rede de apoio e exaltar a força feminina:





"Esse troféu representa muita renúncia e resiliência. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por me permitir fazer o que amo. Quero agradecer minha mãe por sempre me incentivar nessa caminhada, toda minha família, a técnica da Seleção, que veio do São Pedro e me abriu portas, todas as minhas companheiras de Seleção e de clube, além de todos que torcem por mim", declarou a melhor goleira do mundo .





Aproveitando os holofotes globais da premiação, a brasileira também fez um apelo contundente para o desenvolvimento da modalidade entre as mulheres. "Vou usar muito esse espaço, porque acho que a gente precisa de uma Copa do Mundo e estamos lutando por isso. As mulheres podem chegar aonde quiserem, basta acreditar", destacou Letícia .





Mais do que um troféu, a conquista de Letícia Lopes simboliza o resultado de anos de dedicação, persistência e sonhos construídos dentro e fora das quadras de areia .