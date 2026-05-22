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Obituário

22/05/1936
22/05/2026

Luana Luiza

Repórter

Publicado em 22 de Maio de 2026 às 18:58

Publicado em

22 mai 2026 às 18:58
Afrânio Serapião de Souza morreu nesta sexta-feira (22), dia em que completou 90 anos
 Heriklis Douglas

A sexta-feira (22) foi mais triste para muitos colatinenses. A cidade do Noroeste do Espírito Santo se despediu de Afrânio Serapião de Souza, fotógrafo que marcou gerações e eternizou momentos e passagens marcantes na região. Ele morreu no dia em que completou 90 anos.

Afrânio chegou à cidade em 1940, ainda criança, vindo de Afonso Cláudio com o pai, atraído pelas oportunidades trazidas pela estrada de ferro. A ferrovia, inclusive, tornou-se uma de suas maiores paixões e tema de muitos trabalhos mais emblemáticos, como o histórico registro da retirada do trem da cidade.

O Afrâniio era apaixonado pelo movimento da cidade e amava a ferrovia que cruzava Colatina  Heriklis Douglas 

Conhecido por eternizar a evolução urbana e as tradicionais festas municipais, o fotógrafo construiu um legado que se confunde com a própria identidade de Colatina, além de momentos especiais de milhares de famílias que passaram pelas suas lentes. 

O amor pela fotografia o acompanhou por toda a vida e fez dele uma figura querida e respeitada por onde passava. Nas redes sociais, a Prefeitura de Colatina lamentou a morte do fotógrafo e destacou a importância dele para a memória e a cultura do município.

O velório ocorre nesta sexta-feira, na Capela Municipal, localizada na Avenida das Nações, número 1682, no bairro IBC. O enterro será realizado sábado, dia 23 de maio, às 10h, no Cemitério São Vicente.

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