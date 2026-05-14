Morre Paulo de Paula, referência histórica do teatro capixaba

Morreu na noite desta quarta-feira (13) o ator, diretor, escritor e produtor cultural Paulo de Paula, um dos nomes mais importantes da história das artes cênicas no Espírito Santo. Ele morreu às 18h52, após ficar internado por dois dias em um hospital em Vitória.





Segundo a neta, Carmen Judithsk, Paulo de Paula passou por uma cirurgia para desobstrução do intestino, comprimido por uma hérnia. Após o procedimento, apresentou agravamento de complicações respiratórias que já enfrentava anteriormente.





“Ele fez uma cirurgia para desobstrução do intestino que tinha sido apertado por uma hérnia. Depois da cirurgia, ele ficou internado e as complicações respiratórias que ele já tinha ficaram mais intensas. Ele esteve lúcido e bem-humorado sempre. Os médicos fizeram tudo para ele não ter desconforto”, relatou a neta.





Até o momento, a família ainda não divulgou informações sobre velório e sepultamento.