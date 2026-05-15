Abono salarial: pagamento para nascidos em maio e junho começa nesta sexta (15)

Os trabalhadores nascidos em maio e em junho que ganharam até R$ 2.766 com carteira assinada em 2024 recebem nesta sexta-feira (15) o abono salarial. Neste quarto lote, serão liberados R$ 5,7 bilhões para 4.555.924 beneficiários.

O valor do benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, conforme a quantidade de meses trabalhados em 2024. O calendário segue de forma escalonada ao longo de 2026, de acordo com o mês de nascimento.

Prédio da Caixa Econômica Federal Marcelo Camargo/Agência Brasil

Quem recebe neste lote

Do total de contemplados em maio:

3.970.985 são trabalhadores da iniciativa privada, inscritos no Programa de Integração Social (PIS), com pagamento feito pela Caixa Econômica Federal, somando cerca de R$ 5 bilhões;

584.939 são servidores públicos, inscritos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), pagos pelo Banco do Brasil, com total de cerca de R$ 700 milhões.

Quem tem direito ao Abono Salarial



Está inscrito no Pis/Pasep há pelo menos cinco anos;

Trabalhou com carteira assinada por no mínimo 30 dias em 2024;

Recebeu remuneração média mensal de até R$ 2.766 no ano-base;

Teve os dados corretamente informados pelo empregador no e-Social. Tem direito ao benefício o trabalhador que:

Instituído pela Lei nº 7.998/90, o abono salarial pode chegar até a um salário mínimo, proporcional ao período trabalhado. Os recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), com a habilitação feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Como o pagamento é feito

Para trabalhadores da iniciativa privada (PIS)

A Caixa Econômica Federal realiza o pagamento prioritariamente por:

Crédito em conta corrente ou poupança da Caixa;

Depósito em Poupança Social Digital, movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.



Com Cartão Social e senha em lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes CAIXA Aqui;

Nas agências, com documento oficial com foto;

Sem cartão, por meio de biometria cadastrada.

Para servidores públicos (Pasep) Quem não possui conta pode sacar:



Crédito em conta bancária;

Transferência via TED ou Pix;

Saque presencial nas agências, para quem não é correntista e não possui chave Pix. O Banco do Brasil faz o pagamento por:

Como consultar



Aplicativo Carteira de Trabalho Digital;

Portal Gov.br;

Telefone 158 (Ministério do Trabalho);

Aplicativos Caixa Tem e Benefícios Sociais Caixa;

Atendimento Caixa ao Cidadão: 0800-726-0207. Os trabalhadores podem verificar informações sobre valor, data e habilitação pelos seguintes canais:

A expectativa é que, em 2026, cerca de 22,2 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial.