Consórcio de imóveis avança como alternativa ao financiamento, mas exige planejamento

Para Carlos Fuzinelli, sócio-fundador e CEO da FVL Consórcios, o crescimento da modalidade revela uma mudança de comportamento do consumidor brasileiro. “O consórcio deixa de ser apenas uma alternativa ao financiamento e passa a ser uma ferramenta de planejamento. O consumidor não está só pensando em comprar, mas em como comprar melhor e com menor impacto financeiro ao longo do tempo”, afirma.