Ademi celebra 47 anos conectando o mercado e impulsionando cidades do ES

*Alexandre Schubert





Ao falar sobre o desenvolvimento do mercado imobiliário no Espírito Santo, é inevitável reconhecer o papel de entidades que, ao longo do tempo, ajudaram a estruturar, fortalecer e direcionar esse crescimento. Nesse contexto, a Ademi-ES chega aos 47 anos consolidando uma trajetória marcada por articulação, visão de longo prazo e compromisso com o desenvolvimento urbano.





Mais do que representar empresas, a Ademi-ES vem atuando como um elo entre diferentes agentes do setor — iniciativa privada, poder público e sociedade. Esse papel de conexão tem sido fundamental para a construção de um ambiente de negócios mais seguro e previsível, condição essencial para atrair investimentos e estimular o crescimento sustentável do mercado imobiliário.





Ao longo dessas décadas, a participação ativa nos debates sobre planejamento urbano também se tornou uma das marcas da entidade. Contribuindo com discussões técnicas e institucionais, a Ademi-ES ajuda a pensar o presente e o futuro de cidades como Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica e, mais recentemente, Linhares e Guarapari — sempre com o olhar voltado para o equilíbrio entre crescimento, infraestrutura e qualidade de vida.





Outro aspecto relevante é o incentivo à produção e disseminação de inteligência de mercado. Em um setor cada vez mais dinâmico, a disponibilidade de dados qualificados se tornou indispensável para orientar decisões estratégicas, reduzir riscos e aumentar a eficiência das operações. Ao fomentar esse tipo de iniciativa, a entidade contribui diretamente para a maturidade do mercado capixaba.





A capacitação contínua dos profissionais também merece destaque. Em um ambiente em constante transformação, promover espaços de troca, aprendizado e atualização deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade. Ao estimular essa cultura, a Ademi-ES reforça não apenas a qualificação técnica, mas também a integração entre os diversos atores do setor.





Essa integração, aliás, é um dos grandes ativos do mercado imobiliário. Ao conectar empresas, investidores e parceiros, cria-se um ecossistema mais forte, colaborativo e preparado para enfrentar desafios e aproveitar oportunidades. É nesse ambiente que surgem soluções mais eficientes e alinhadas às demandas da sociedade.





Com o avanço das cidades e as mudanças no comportamento do consumidor, a inovação também ganha protagonismo. Novas tecnologias, modelos de negócio e formas de ocupação urbana exigem um setor cada vez mais atento e adaptável. Nesse cenário, incentivar a modernização deixa de ser uma escolha e passa a ser parte essencial da estratégia.





Por fim, não se pode deixar de mencionar a importância da segurança jurídica. Um ambiente regulatório claro e estável é decisivo para garantir confiança e previsibilidade — elementos indispensáveis para o desenvolvimento de qualquer mercado.





Ao completar 47 anos, a Ademi-ES reforça seu papel como agente ativo na construção de um mercado imobiliário mais estruturado, integrado e preparado para o futuro. Uma trajetória que acompanha o crescimento das cidades capixabas e que segue contribuindo para transformar desenvolvimento em valor para toda a sociedade.





*Alexandre Schubert é presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES)