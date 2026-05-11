Dóris Ferreira celebra 90 anos com festa em Vitória; veja fotos

Nossa querida Karla Ferreira recebeu a família e amigas em sua residência, na Ilha do Frade, para celebrar os 90 anos de sua mãe, Dóris Ferreira. O encontro contou com catering do Caçarola Bistrot, bolo tradicional de Alacoque e doces de Edna Jabour, sob assessoria de Marianne Assbu. As fotos são de Diego Morales.
Inauguração
Mudança na gestão
A Assevila oficializou nesta semana a transição em sua presidência. Após período à frente da entidade, Thomaz Tommasi Filho passa a gestão para Éder Lemke, que já integrava a diretoria da associação. A mudança foi conduzida durante Assembleia Geral Extraordinária e reforça a continuidade da agenda institucional da entidade em Vila Velha.
Referência em beleza no mercado capixaba, Luciana Melo promove, na quinta-feira (14), às 17h, um coquetel de lançamento para apresentar com exclusividade a nova coleção de makeup da Chanel. O evento acontece na Praia do Canto e promete uma verdadeira experiência para clientes e convidadas da empresária.
Sérgio Reis em Vitória
Confirmado: Sérgio Reis se apresenta no dia 4 de julho no Espaço Patrick Ribeiro. Com uma trajetória que transita entre a música e a dramaturgia, o artista celebra 67 anos de uma carreira sólida e respeitada internacionalmente: Reis é o recordista brasileiro de indicações ao Grammy Latino e tem quatro estatuetas em casa. Além dos clássicos "Menino da Porteira" e "Panela Velha", o cantor deve relembrar histórias dos bastidores de novelas como Pantanal e O Rei do Gado.
Coquetel
[Festa]
Sicredi celebra presença no ES
A expectativa é de receber mais de 250 convidados no encontro, que marca os cinco anos de atuação do Sicredi em território capixaba. Entre as presenças confirmadas estão o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port; o diretor-executivo da Central, Leandro Grindri de Lima; e o economista-chefe do Sicredi, André Nunes de Nunes.
Com mais de 120 anos de história no Brasil, o Sicredi iniciou sua trajetória no Espírito Santo em 2021. Desde então, vem ampliando sua atuação junto aos capixabas, com uma presença pautada pela proximidade, pela cooperação e pelo compromisso com o desenvolvimento econômico e social das comunidades.
Mais do que uma celebração institucional, o evento simboliza o fortalecimento do cooperativismo de crédito no Estado e a consolidação de uma relação cada vez mais próxima com associados, parceiros e comunidade capixaba. Com presença crescente no Espírito Santo, o Sicredi reforça o papel do modelo cooperativo como alternativa financeira que combina soluções modernas, atendimento próximo e impacto positivo nos territórios onde atua.
Querida de RR