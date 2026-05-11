Dóris Ferreira celebra 90 anos com festa em Vitória; veja fotos

Mudança na gestão





A Assevila oficializou nesta semana a transição em sua presidência. Após período à frente da entidade, Thomaz Tommasi Filho passa a gestão para Éder Lemke, que já integrava a diretoria da associação. A mudança foi conduzida durante Assembleia Geral Extraordinária e reforça a continuidade da agenda institucional da entidade em Vila Velha.





Lançamento beauty





Referência em beleza no mercado capixaba, Luciana Melo promove, na quinta-feira (14), às 17h, um coquetel de lançamento para apresentar com exclusividade a nova coleção de makeup da Chanel. O evento acontece na Praia do Canto e promete uma verdadeira experiência para clientes e convidadas da empresária.





BlackRock





Fechando a agenda da Brazil Week, a diretora-presidente da NOVA ES, Patrícia Gouvêa, participa, na próxima quinta-feira (14), de um almoço institucional promovido pela BlackRock em Nova Iorque. Considerada a maior gestora de ativos do mundo, a instituição reunirá investidores institucionais, gestores e parceiros estratégicos para debater oportunidades de investimento e perspectivas de longo prazo relacionadas ao Brasil.



