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Renata Rasseli

Dóris Ferreira celebra 90 anos com festa em Vitória; veja fotos

Karla Ferreira recebeu família e amigas em sua residência

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 03:35

Publicado em 

11 mai 2026 às 03:35
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Dóris Ferreira e Karla Ferreira
A aniversariante Dóris Ferreira e a filha Karla Ferreira: parabéns pra você! Diego Morales

Nossa querida Karla Ferreira recebeu a família e amigas em sua residência, na Ilha do Frade,  para celebrar os 90 anos de sua mãe, Dóris Ferreira. O encontro contou com catering do Caçarola Bistrot, bolo tradicional de Alacoque e doces de Edna Jabour, sob assessoria de Marianne Assbu. As fotos são de Diego Morales.

Inauguração

Renata e Raquel França, mãe e filha
Renata e Rachel França receberam convidados no lançamento do mais novo point de moda fitness da Praia do Canto: a nova loja da Track&Field Vitória. No coração da Praia do Canto, o evento de inauguração vibrou com gente bonita, estilo e o som da DJ Pri Spamer. .  Diego Morales

Mudança na gestão


A Assevila oficializou nesta semana a transição em sua presidência. Após período à frente da entidade, Thomaz Tommasi Filho passa a gestão para Éder Lemke, que já integrava a diretoria da associação. A mudança foi conduzida durante Assembleia Geral Extraordinária e reforça a continuidade da agenda institucional da entidade em Vila Velha.

Lançamento beauty 

Referência em beleza no mercado capixaba, Luciana Melo promove, na quinta-feira (14), às 17h, um coquetel de lançamento para apresentar com exclusividade a nova coleção de makeup da Chanel. O evento acontece na Praia do Canto e promete uma verdadeira experiência para clientes e convidadas da empresária.

BlackRock 

Fechando a agenda da Brazil Week, a diretora-presidente da NOVA ES, Patrícia Gouvêa, participa, na próxima quinta-feira (14), de um almoço institucional promovido pela BlackRock em Nova Iorque. Considerada a maior gestora de ativos do mundo, a instituição reunirá investidores institucionais, gestores e parceiros estratégicos para debater oportunidades de investimento e perspectivas de longo prazo relacionadas ao Brasil.


Talento em destaque

Homenageada no evento Mulheres de Negócio, de Fernanda Prates, a empresária Rachel Pires assina também a produção e cenografia da noite. Sob o tema Golden Women, em preto e dourado, ela transformará o ambiente com elementos de impacto, como o piso sublimado, totens, painel vivo e um inovador painel 3D em espiral. O projeto reafirma o DNA criativo da sua marca, a Nuvem Sublimação, unindo tecnologia e sofisticação para receber as principais lideranças femininas do Estado, nesta quarta-feira (13).

Sérgio Reis em Vitória

 

Confirmado: Sérgio Reis se apresenta no dia 4 de julho no Espaço Patrick Ribeiro. Com uma trajetória que transita entre a música e a dramaturgia, o artista celebra 67 anos de uma carreira sólida e respeitada internacionalmente: Reis é o recordista brasileiro de indicações ao Grammy Latino e tem quatro estatuetas em casa. Além dos clássicos "Menino da Porteira" e "Panela Velha", o cantor deve relembrar histórias dos bastidores de novelas como Pantanal e O Rei do Gado.

Coquetel

Mônia e Nicole Lombardi
Mônia e Nicole Lombardi: na festa da nova Track&Field Vitória.  Diego Morales

[Festa]

Sicredi celebra presença no ES

O Sicredi realiza, neste terça-feira (12), às 18h30, no Le Buffet Master, em Vitória, um evento especial para celebrar sua presença no Espírito Santo. A noite reunirá convidados especiais, autoridades,  lideranças, parceiros, representantes da instituição financeira cooperativa e das cooperativas do Sistema Sicredi que atuam no Estado.

A expectativa é de receber mais de 250 convidados no encontro, que marca os cinco anos de atuação do Sicredi em território capixaba. Entre as presenças confirmadas estão o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port; o diretor-executivo da Central, Leandro Grindri de Lima; e o economista-chefe do Sicredi, André Nunes de Nunes.

Com mais de 120 anos de história no Brasil, o Sicredi iniciou sua trajetória no Espírito Santo em 2021. Desde então, vem ampliando sua atuação junto aos capixabas, com uma presença pautada pela proximidade, pela cooperação e pelo compromisso com o desenvolvimento econômico e social das comunidades.

Mais do que uma celebração institucional, o evento simboliza o fortalecimento do cooperativismo de crédito no Estado e a consolidação de uma relação cada vez mais próxima com associados, parceiros e comunidade capixaba. Com presença crescente no Espírito Santo, o Sicredi reforça o papel do modelo cooperativo como alternativa financeira que combina soluções modernas, atendimento próximo e impacto positivo nos territórios onde atua.

Querida de RR

Silvana Sarmento
Silvana Sarmento: prestigiando o coquetel de Renata França Diego Morales

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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