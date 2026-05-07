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Renata Rasseli

Shopping Vitória promove sessão exclusiva de "O Diabo Veste Prada 2" ; veja fotos

O evento reuniu convidados e fãs do filme nesta terça-feira (05), no Cinemark Vitória

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 03:27

Publicado em 

07 mai 2026 às 03:27
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Livia Giacomin (Mivita), Leticia Dalvi (Shopping Vitória) Priscila Passamani e Isabella Redighieri
Livia Giacomin, Leticia Dalvi, Priscila Passamani e Isabella Redighieri: as promotoras da sessão exclusiva de "O Diabo Veste Prada 2" Pedro Oliver

Moda e estilo dominaram o tapete vermelho da sessão exclusiva do Shopping Vitória para exibição do filme O Diabo Veste Prada 2. Fotos, vídeos, espumante e convidados Privilège deram o tom de sofisticação da noite desta terça-feira no Cinemark Vitória, um evento pensado para quem acompanha de perto o universo fashion e cultural. A gerente de Marketing do Shopping Vitória, Leticia Dalvi, as médicas e proprietárias da Dermaskin, Isabella Redighieri e Priscila Passami, junto com Lívia Giacomin, da Mivita Construtora, marcas parceiras do evento,  garantiram a superprodução da noite que fez jus ao filme.


Quase duas décadas após o sucesso que marcou gerações, O Diabo Veste Prada 2  retorna com diálogos afiados, humor elegante e o glamour característico que conquistou o público. O longa traz de volta Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci em seus papéis icônicos, impulsionando a expectativa para a nova produção, que mobiliza fãs por todo o mundo.  A sessão exclusiva foi um sucesso. Confira quem passou pelo tapete vermelho!

Posse no MPES

Francisco Berdeal e Café Lindenberg
Francisco Berdeal foi reconduzido ao cargo de procurador-geral do MPES. Na foto: com o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg. MPES/Divulgação

[Discurso de Berdeal]

Solenidade prestigiada

Francisco Martínez Berdeal foi reconduzido aro cargo de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) nesta segunda-feira (04), em solenidade realizada no Ilha Buffet Álvares Cabral, em Vitória. Em seu discurso, Berdeal destacou o compromisso com o fortalecimento institucional, a modernização da atuação ministerial e a aproximação do MPES com a sociedade capixaba para o biênio 2026-2028.  A posse contou com a presença do governador Ricardo Ferraço, do arcebispo Dom Ângelo Mezzari, da presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Janete Vargas Simões, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos e do presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, além de Procuradores-Gerais de Justiça de outros Estados.

Renan Chieppe, Alvaro Duboc, Café Lindenberg e Giliard Ferreira
Renan Chieppe, Alvaro Duboc, Café Lindenberg e Giliard Ferreira: na noite do MPES.  MPES/Divulgação

Em São Paulo


Aluísio Sarlo, André Rodrigues, Eduardo Ambrósio e Thiago Setúbal comandam uma comitiva de peso: mais de 50 profissionais da RE/MAX Espírito Santo desembarcam no WTC Events Center, em São Paulo, entre os dias 13, 14 e 15 de maio. O grupo participa da Convenção Nacional C7, maior hub de inovação imobiliária da América Latina. Na pauta, imersão com nomes globais como a norte-americana Shawna Gilbert e o fenômeno português Nuno Gomes, de olho nas tendências de alto padrão para o mercado capixaba.

Talk


O empresário Carlos Marianelli recebe arquitetos e profissionais da área para um talk na Compose, no dia 12, às 18h. Na ocasião, ele apresentará os lançamentos Doka 2026, que celebram a integração fluida entre coleções, materiais, tecnologias e ambientes.

Bate-papo

Nesta quinta-feira (07), a  Acacci (Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil) promove uma sessão de cinema com o filme “Minha Mãe é uma Peça 2”. Após a exibição acontece um bate-papo com a psicóloga e voluntária da instituição Bianca Meneghelli Dalapicola. “Vamos realizar este bate papo especial para promover uma troca de experiências, leveza e conexão entre as participantes”, afirma a superintendente executiva da Acacci, Luciene Sales Sena.

Lançamento

Geórgia Mendonça, Andrea de Pinho e Gabriela Nicoli
Geórgia Mendonça, a anfitriã Andrea de Pinho e Gabriela Nicoli: no lançamento da coleção Core, inspirada em corações estilizados em homenagem ao Dia das Mães.  Mariana Kaiser

[Tradição moveleira]

Conquista vai se chamar Artenza

Com uma trajetória que começou em 1981, em Linhares, a família Smarçaro construiu uma história sólida no setor moveleiro capixaba. Décadas depois, esse legado ganha um novo capítulo. A tradicional Móveis Conquista Vila Velha, em Itaparica, inicia sua transição e passa a se chamar Artenza, refletindo um reposicionamento que une experiência, curadoria e um olhar mais contemporâneo sobre o morar. À frente do negócio está o empresário Jocenil Smarçaro, que agora vai agregar novos espaços ambientados à loja e uma experiência mais sensorial para o cliente. O lançamento oficial da nova marca acontece no dia 21 de maio em um evento para convidados que contará com buffet de Karla Brandão, música ao vivo de Edu Henning e produção assinada pela cerimonialista Denise Tomasi.

Festa

Ana Luiza e Getúlio Azevedo
O dia 1º de maio foi de comemoração em grande estilo na Óticas Paris, com a festa que já é tradicional na data. Com 46 anos de história, a marca reuniu seu time para uma “tardezinha” especial em homenagem ao Dia do Trabalhador, reforçando que, por trás das 11 lojas e do e-commerce, estão pessoas que fazem tudo acontecer. A festa teve clima descontraído, com música boa, drinks, sorteios de prêmios e décor assinada por Camila Sarmento. Um encontro para celebrar conquistas, fortalecer laços e valorizar quem está no coração da Paris. Na foto: Ana Luiza e Getúlio Azevedo. Arthur Louzada

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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