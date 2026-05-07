Shopping Vitória promove sessão exclusiva de "O Diabo Veste Prada 2" ; veja fotos

Moda e estilo dominaram o tapete vermelho da sessão exclusiva do Shopping Vitória para exibição do filme O Diabo Veste Prada 2. Fotos, vídeos, espumante e convidados Privilège deram o tom de sofisticação da noite desta terça-feira no Cinemark Vitória, um evento pensado para quem acompanha de perto o universo fashion e cultural. A gerente de Marketing do Shopping Vitória, Leticia Dalvi, as médicas e proprietárias da Dermaskin, Isabella Redighieri e Priscila Passami, junto com Lívia Giacomin, da Mivita Construtora, marcas parceiras do evento, garantiram a superprodução da noite que fez jus ao filme.
Quase duas décadas após o sucesso que marcou gerações, O Diabo Veste Prada 2 retorna com diálogos afiados, humor elegante e o glamour característico que conquistou o público. O longa traz de volta Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci em seus papéis icônicos, impulsionando a expectativa para a nova produção, que mobiliza fãs por todo o mundo. A sessão exclusiva foi um sucesso. Confira quem passou pelo tapete vermelho!
Posse no MPES
[Discurso de Berdeal]
Solenidade prestigiada
Francisco Martínez Berdeal foi reconduzido aro cargo de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) nesta segunda-feira (04), em solenidade realizada no Ilha Buffet Álvares Cabral, em Vitória. Em seu discurso, Berdeal destacou o compromisso com o fortalecimento institucional, a modernização da atuação ministerial e a aproximação do MPES com a sociedade capixaba para o biênio 2026-2028. A posse contou com a presença do governador Ricardo Ferraço, do arcebispo Dom Ângelo Mezzari, da presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Janete Vargas Simões, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos e do presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, além de Procuradores-Gerais de Justiça de outros Estados.
Em São Paulo
Aluísio Sarlo, André Rodrigues, Eduardo Ambrósio e Thiago Setúbal comandam uma comitiva de peso: mais de 50 profissionais da RE/MAX Espírito Santo desembarcam no WTC Events Center, em São Paulo, entre os dias 13, 14 e 15 de maio. O grupo participa da Convenção Nacional C7, maior hub de inovação imobiliária da América Latina. Na pauta, imersão com nomes globais como a norte-americana Shawna Gilbert e o fenômeno português Nuno Gomes, de olho nas tendências de alto padrão para o mercado capixaba.
Talk
O empresário Carlos Marianelli recebe arquitetos e profissionais da área para um talk na Compose, no dia 12, às 18h. Na ocasião, ele apresentará os lançamentos Doka 2026, que celebram a integração fluida entre coleções, materiais, tecnologias e ambientes.
Bate-papo
Nesta quinta-feira (07), a Acacci (Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil) promove uma sessão de cinema com o filme “Minha Mãe é uma Peça 2”. Após a exibição acontece um bate-papo com a psicóloga e voluntária da instituição Bianca Meneghelli Dalapicola. “Vamos realizar este bate papo especial para promover uma troca de experiências, leveza e conexão entre as participantes”, afirma a superintendente executiva da Acacci, Luciene Sales Sena.
Lançamento
[Tradição moveleira]
Conquista vai se chamar Artenza
Com uma trajetória que começou em 1981, em Linhares, a família Smarçaro construiu uma história sólida no setor moveleiro capixaba. Décadas depois, esse legado ganha um novo capítulo. A tradicional Móveis Conquista Vila Velha, em Itaparica, inicia sua transição e passa a se chamar Artenza, refletindo um reposicionamento que une experiência, curadoria e um olhar mais contemporâneo sobre o morar. À frente do negócio está o empresário Jocenil Smarçaro, que agora vai agregar novos espaços ambientados à loja e uma experiência mais sensorial para o cliente. O lançamento oficial da nova marca acontece no dia 21 de maio em um evento para convidados que contará com buffet de Karla Brandão, música ao vivo de Edu Henning e produção assinada pela cerimonialista Denise Tomasi.
Festa