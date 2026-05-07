Shopping Vitória promove sessão exclusiva de "O Diabo Veste Prada 2" ; veja fotos

Moda e estilo dominaram o tapete vermelho da sessão exclusiva do Shopping Vitória para exibição do filme O Diabo Veste Prada 2. Fotos, vídeos, espumante e convidados Privilège deram o tom de sofisticação da noite desta terça-feira no Cinemark Vitória, um evento pensado para quem acompanha de perto o universo fashion e cultural. A gerente de Marketing do Shopping Vitória, Leticia Dalvi, as médicas e proprietárias da Dermaskin, Isabella Redighieri e Priscila Passami, junto com Lívia Giacomin, da Mivita Construtora, marcas parceiras do evento, garantiram a superprodução da noite que fez jus ao filme.





Quase duas décadas após o sucesso que marcou gerações, O Diabo Veste Prada 2 retorna com diálogos afiados, humor elegante e o glamour característico que conquistou o público. O longa traz de volta Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci em seus papéis icônicos, impulsionando a expectativa para a nova produção, que mobiliza fãs por todo o mundo. A sessão exclusiva foi um sucesso. Confira quem passou pelo tapete vermelho!