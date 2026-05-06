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Renata Rasseli

Valéria Lattufe celebra aniversário com festa na Ilha do Frade; veja fotos

A aniversariante recebeu a família e amigas na casa de seu filho Scandar Nemer e da nora Janaína

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 03:53

Publicado em 

06 mai 2026 às 03:53
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Aniversário de Valeria Lattufe
Valéeria Lattufe celebrou aniversário numa noite especial com a família e amigas, na Ilha do Frade. Cacá Lima

Querida de RR, Valéria Lattufe celebrou aniversário ao lado dos filhos Scandar e Laila Lattufe Nemer e amigas de longa data, com festa na Ilha do Frade, na residência de Scandar e da nora Janaína Nemer. O menu foi assinado pela chef Tereza Aragão e a decoração por Camila Sarmento. A DJ Larissa Tantan ferveu a pista. Veja as fotos de Cacá Lima.  

Casamento

Casamento
Alessandra Almeida e Heber Knidel celebraram a união no restaurante Lareira Portuguesa da Praia do Canto. Na foto: o casal com as filhas da noiva, Sofia Falante e Laura Falante. Márcia Monteiro

Inauguração

O cirurgião plástico Ariosto Santos lança nesta sexta-feira (8), o Instituto de Cirurgia Plástica Avançada (Inciplaa), em noite especial para convidados na área VIP de eventos do Espaço Patrick Ribeiro. O lançamento marca também a chegada dos filhos, os cirurgiões plásticos Ariosto Neto e Arthur Schwab Santos, que passam a atuar ao lado do pai. A programação contará com coquetel de recepção e em seguida, show da banda Liga Joe, conhecida por embalar o público com clássicos dos anos 80 e 90.

Mães e bem-estar


Carla Buaiz e Marluci Eiras recebem nesta quarta (06), às 17h, para tarde exclusiva na FORM da Praia do Canto. Em celebração ao Dia das Mães, o encontro de conexões femininas terá bate-papo com a psiquiatra Thais Paste sobre autocuidado, nutrição e florescimento. A ocasião marca ainda a presença da CB Joias no mezanino da loja, unindo design e bem-estar em um só roteiro. 

Aniversário

Erika Marba e Paulo Henrique Miranda e a aniversariante Isabella Marba Miranda
Erika Marba e Paulo Henrique Miranda e a aniversariante Isabella Marba Miranda: celebrando 15 anos! Peperazzi

Na Mata da Praia


Livia Giacomin, André Pretti e Thiago Sirtoli, diretores da Mivita Construtora, trazem mais uma novidade para Vitória: nesta quarta, eles fazem o pré-lançamento de um empreendimento localizado estrategicamente em frente à Ufes e bem próximo ao Darwin. O projeto contará com unidades estúdios, um quarto e dois quartos com suíte, com perfil para atender investidores de olho em imóveis com perfil de alta valorização e rentabilidade, além de atender ao público que busca moradia inteligente, com comodidade e praticidade.

Na Praia do Canto

Vitória ganha um novo endereço para quem valoriza bem-estar, estilo e performance: a Track&Field inaugura, nesta quinta-feira (07), a segunda loja da marca na Praia do Canto. Na ocasião, clientes terão 10% de desconto em todos os produtos da loja, benefício válido exclusivamente durante o dia de abertura.

Lançamento 1 

Juarez Gustavo Soares e Thiago Santos
Thiago Santos, presidente do LIDE ES, recebeu lideranças empresariais e autoridades para o lançamento do Fórum de Desenvolvimento do ES, no rooftop da Valor Investimentos, em Vitória. Na foto, com Juarez Gustavo Soares, conselheiro e head Real Estate do LIDE ES. Fabrício Saiter

[Imersão]

Estratégias em família

Advogados familiaristas há décadas, Flávia Brandão e José Eduardo Coelho Dias, criaram o "Estratégias em Família" e o primeiro evento, Imersão em Divórcio e União Estável, acontecerá no dia 16 de maio. O projeto ocorre na Praia do Suá, em Vitória (ES), no auditório da Sonare Marketing Criativo. É destinado a advogados e advogadas que querem transformar teoria em prática. Serão quase sete horas de conteúdo. 

Lançamento 2

André Hees e Rodrigo Júdice
André Hees e Rodrigo Júdice: no lançamento do Fórum de Desenvolvimento do ES, organizado pelo LIDE ES Fabrício Saiter

Arquitetura de Patrimônio

Camila Piumbini, que acumula mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro e de seguros, apresenta seu novo método de gestão patrimonial, chamado “Arquitetura de Patrimônio”, em um coquetel  para convidados, nesta quarta-feira (06),  na Praia do Canto, em Vitória.

Inteligência Artificial e carreiras


A Inteligência Artificial está transformando a dinâmica profissional e as carreiras. Estudos recentes indicam que, embora o medo da substituição massiva persista, o cenário atual destaca a IA como um copiloto que aumenta a eficiência, exigindo requalificação profissional para novas competências. Á frente da ESPM Vitória, Fernando Manhães e Fábio Ruschi trazem para o Estado uma pós-graduação inédita em Inteligência Artificial aplicada ao Marketing, que combina gestão, marketing e tecnologia. A especialização tem sido procurada por profissionais de diferentes áreas e segmentos que buscam acompanhar a transformação digital.

Diálogos na Rede Gazeta

O advogado Marco Túlio Ribeiro Fialho, Helcio Honda e Café Lindenberg
O advogado Marco Túlio Ribeiro Fialho, o diretor jurídico da Fiesp Helcio Honda e o presidente da Rede Gazeta Café Lindenberg: no evento Diálogos.ag sobre os impactos da reforma tributária.  Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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