Valéria Lattufe celebra aniversário com festa na Ilha do Frade; veja fotos

Inauguração



O cirurgião plástico Ariosto Santos lança nesta sexta-feira (8), o Instituto de Cirurgia Plástica Avançada (Inciplaa), em noite especial para convidados na área VIP de eventos do Espaço Patrick Ribeiro. O lançamento marca também a chegada dos filhos, os cirurgiões plásticos Ariosto Neto e Arthur Schwab Santos, que passam a atuar ao lado do pai. A programação contará com coquetel de recepção e em seguida, show da banda Liga Joe, conhecida por embalar o público com clássicos dos anos 80 e 90.





Mães e bem-estar





Carla Buaiz e Marluci Eiras recebem nesta quarta (06), às 17h, para tarde exclusiva na FORM da Praia do Canto. Em celebração ao Dia das Mães, o encontro de conexões femininas terá bate-papo com a psiquiatra Thais Paste sobre autocuidado, nutrição e florescimento. A ocasião marca ainda a presença da CB Joias no mezanino da loja, unindo design e bem-estar em um só roteiro.