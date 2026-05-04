Vibra Rock Brasil entrega 12 horas de música a 15 mil pessoas na Praça do Papa; veja fotos

A segunda edição do Vibra Rock Brasil, neste sábado (02), entregou tudo aos 15 mil capixabas que circularam na Praça do Papa, em Vitória. O maior festival do ES, com 12 horas de duração, foi palco dos shows de Biquíni, Capital Inicial e Paulo Ricardo, além das bandas da cena do rock capixaba, como Dona Fran, 90eTal, Ubando, Duets, Saulo Simonassi, STP Projects (Tributo a Stone Temple Pilots e Alice in Chains) e Sucupira Projects (Tributo a Ozzy Osbourne).
Com realização da Booa Produções e Backstage Eventos, o evento também fez parte das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta. Os diretores da Rede Gazeta, Marcello Moraes, Bruno Passoni e Gabriel Moura, receberam autoridades e clientes num lounge rico em experiências na Praça do Papa, de cara para o palco principal.
No palco, a energia foi conduzida por nomes que fazem parte da história do rock nacional - cada um em um momento marcante de sua trajetória. O Capital Inicial apresentou a turnê “Música Urbana”, resgatando a essência do rock de Brasília com clássicos como “Primeiros Erros”, “Natasha” e “À Sua Maneira”.
Já Paulo Ricardo levou ao público a turnê “XL”, celebrando 40 anos de carreira com um espetáculo que revisita desde os tempos de RPM até sucessos mais recentes, em uma superprodução que mistura música, cenografia e emoção.
Completando o trio, o Biquini Cavadão apresentou a turnê “A Vida Começa aos 40”, reunindo hits que atravessam gerações como “Tédio”, “Vento Ventania” e “Zé Ninguém”.
