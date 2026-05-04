Renata Rasseli

Vibra Rock Brasil entrega 12 horas de música a 15 mil pessoas na Praça do Papa; veja fotos

O festival, que movimentou a cidade, no sábado (02), faz parte das comemorações de 50 anos da TV Gazeta

04 mai 2026 às 03:16
Leila Marchesi, Marcello Moraes, Dinho Ouro Preto, Bruno Araújo e Gabriel Moura
Leila Marchesi, Marcello Moraes, Dinho Ouro Preto, Bruno Araújo e Gabriel Moura: no camarim do Vibra Rock Brasil 2026. Marcela Sampaio

A segunda edição do Vibra Rock Brasil, neste sábado (02), entregou tudo aos 15 mil capixabas que circularam na Praça do Papa, em Vitória. O maior festival do ES, com 12 horas de duração, foi palco dos shows de Biquíni, Capital Inicial e Paulo Ricardo, além das bandas da cena do rock capixaba, como Dona Fran, 90eTal, Ubando, Duets,  Saulo Simonassi, STP Projects (Tributo a Stone Temple Pilots e Alice in Chains) e Sucupira Projects (Tributo a Ozzy Osbourne).


Com realização da Booa Produções e Backstage Eventos, o evento também fez parte das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta. Os diretores da Rede Gazeta, Marcello Moraes, Bruno Passoni e Gabriel Moura,  receberam autoridades e clientes num lounge rico em experiências na Praça do Papa, de cara para o palco principal. 

No palco, a energia foi conduzida por nomes que fazem parte da história do rock nacional - cada um em um momento marcante de sua trajetória. O Capital Inicial apresentou a turnê “Música Urbana”, resgatando a essência do rock de Brasília com clássicos como “Primeiros Erros”, “Natasha” e “À Sua Maneira”.

Já Paulo Ricardo levou ao público a turnê “XL”, celebrando 40 anos de carreira com um espetáculo que revisita desde os tempos de RPM até sucessos mais recentes, em uma superprodução que mistura música, cenografia e emoção.

Completando o trio, o Biquini Cavadão apresentou a turnê “A Vida Começa aos 40”, reunindo hits que atravessam gerações como “Tédio”, “Vento Ventania” e “Zé Ninguém”. 

Veja quem passou pelo lounge da TV Gazeta nas fotos de Arthur Louzada e pelo camarim do Vibra nas fotos de Marcela Sampaio.

Bruno Araújo, Marcello Moraes, a prefeita de Vitória Cris Samorini e Leila Marchesi Arthur Louzada
Gabriel Moura, Bruno Araújo, Raphael Marques e Giliard Ferreira Arthur Louzada
Renato Grijó e Paulo Ricardo Marcela Sampaio
Dr. Fabiano Pimentel, Giliard Ferreira, Raphael Marques, Marcello Moraes e Leila Marchesi Arthur Louzada

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

