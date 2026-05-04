Mortes nas estradas: ES teve o abril mais violento dos últimos 10 anos

São Mateus foi a que registrou mais mortes no mês de abril, com 9 casos.

A maioria dos acidentes ocorreu à noite (48,09%), em sábados (17,20%) e domingos (20,06%). E como resultado de colisões (41,49%).

Tem sido uma rotina que envolve imprudência, alta velocidade e ultrapassagens em locais proibidos. Foi o que registrou a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no feriado prolongado com o final de semana.

Só no dia 1º de maio, 495 condutores foram autuados por excesso de velocidade, com registros de casos acima de 134 km/h e um deles a 166 km/h. Foram ainda flagrados 155 motoristas em ultrapassagens proibidas.

O custo social





O especialista em Direito de Trânsito, o advogado Fábio Marçal, considera o cenário grave e que sem mudanças efetivas essas mortes vão continuar acontecendo.

Avalia que é preciso ter um olhar para a estrutura das vias, sobretudo no interior. “As vias estão em condições adequadas, existem pontos críticos que precisam de intervenção, falta fiscalização, é necessário ampliar o uso de radares para coibir imprudências?”.

E atenção com outros pontos e seus impactos, como a flexibilização nas regras para obtenção da carteira de habilitação. “O recado que o governo federal deu com a mudança para tirar a carteira de habilitação foi muito irresponsável. E com isso mais pessoas podem perder suas vidas por falta de habilidades e de noções do contexto do trânsito”, observa.

A violência no trânsito não é apenas uma questão de segurança, observa Marçal. Ela causa reflexos na saúde pública e na economia capixaba. “Muitas vítimas sobrevivem com sequelas graves e passam a depender do sistema de saúde. Em diversos casos, há ainda impactos econômicos, com afastamentos e aposentadorias por invalidez”.

Assinala que um dos caminhos para mudar esta realidade passa pela educação no trânsito, que precisa ser incorporada às primeiras séries, como prevê a Constituição Federal. E com ações de prevenção: “Existe um grupo, liderado pelo governo, voltado à prevenção, mas é preciso avançar com mais rapidez e efetividade”.