Dinheiro do petróleo: Espírito Santo tem a pior arrecadação em uma década

O ano de 2025 foi, para o Espírito Santo, um dos mais magros em termos de faturamento com royalties e participações especiais em cima da exploração do petróleo desde 2015. Estado e municípios faturaram, no geral, R$ 2,398 bilhões, no ano passado. Em 2019, foram R$ 5,52 bilhões, portanto, a queda foi de 56,5% no período. Em 2015, a arrecadação ficou em R$ 3,71 bilhões. Os dados, corrigidos pela inflação (IPCA) do período, foram levantados pela Aequus Consultoria. Cabe frisar que os números de 2019 foram inflados pelo pagamento de um acordo que o governo capixaba fez com a Petrobras em relação ao campo de Jubarte, o maior e mais produtivo da história da indústria do petróleo do Espírito Santo.



Os royalties são uma compensação paga pelas petroleiras para União, estados e municípios por causa da atividade extrativa. A participação especial só se dá em cima de campos com grandes volumes de produção e alta rentabilidade (caso de Jubarte).



Os números deste tipo de arrecadação deixam bem evidente que o setor, que responde por mais de 20% do PIB industrial capixaba, vem em franco encolhimento. A redução das distribuições de royalties é um dos efeitos colaterais da não renovação dos nossos campos de produção e, consequentemente, da queda na extração de óleo e gás natural.



Arrecadação dos últimos dez anos (corrigida pela inflação e em R$):



2015: 3,71 bi

2016: 2,5 bi

2017: 3,25 bi

2018: 4,48 bi

2019: 5,52 bi

2020: 3,14 bi

2021: 4,36 bi

2022: 3,77 bi

2023: 2,47 bi

2024: 2,96 bi

2025: 2,39 bi