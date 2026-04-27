Fabricante de cosméticos do Espírito Santo constrói fábrica no Sul da Bahia

A capixaba Ecosmetics, com 23 anos no mercado de beleza, está colocando de pé uma fábrica de pó descolorante em Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia, região com grande influência de empresários do Espírito Santo e que já abriga uma outra linha de produção da empresa. Um investimento de R$ 12 milhões que deve começar a rodar em agosto. A tecnologia que será utilizada na unidade é 100% italiana e a ideia é atender outras marcas, além da Ecosmetics, no mercado brasileiro e da América do Sul.



“Estamos prontos para essa nova fase. Acreditamos que com essa estrutura vamos atender melhor o mercado interno e expandir ainda mais nossa presença internacional”, disse Edson Borgo, CEO da Ecosmetics. "O pó descolorante é um produto de alta demanda e que exige tecnologia de ponta. Será uma das poucas fábricas com essa capacidade no país". A Ecosmetics é especializada em cosméticos profissionais voltados para salões de beleza e barbearias



Com essas novas movimentações, a empresa projeta faturar mais de R$ 200 milhões em 2026. Crescimento relevante em relação aos R$ 150 milhões de 2024. Com uma produção anual de 322 produtos e 1,8 mil toneladas, a indústria tem 300 distribuidores no Brasil. Lá fora, os maiores compradores são Arábia Saudita, Portugal e há uma expansão interessante em curso nos Estados Unidos.



A empresa possui centros de distribuição em Portugal e na Flórida (EUA). Uma das principais apostas da Ecosmetics para crescer no mercado nacional foi investir na profissionalização de cabeleireiros. “Oferecemos especializações que vão além da técnica de cabelo, como gestão financeira e de pessoas. Isso gera fidelidade e um maior uso dos nossos produtos”, explicou Borgo. Os planos de expansão não passam apenas pela nova fábrica, mas pela ampliação dos investimentos na academia para a formação de novos profissionais de beleza.