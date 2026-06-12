Robôs e cadeira de rodas sustentável chamam atenção em feira de inovação no ES

De cadeira de rodas elétrica sustentável a robôs que circulam pelos corredores, quem passa pelo ESX 2026 (Innovation Experience Espírito Santo) se depara com inovações que prometem transformar a realidade. O evento, que acontece até sábado (13) na Praça do Papa, em Vitória, reúne startups, empresas, instituições de ensino e projetos inovadores que apresentam ao público soluções criativas para problemas do dia a dia.
Entre os destaques está uma cadeira de rodas sustentável para corrida, em forma de bicicleta. Idealizado por estudantes de engenharia, o veículo gera energia a partir do movimento mecânico do cadeirante.
A coordenadora da unidade de Engenharia da Faesa, Joice Tosta, explica que o usuário roda a manivela com as mãos e esse movimento é transformado em energia, capaz de ligar até um holofote, por exemplo.
Joice afirma que os alunos já planejam as próximas etapas. Segundo ela, a ideia é adaptar o sistema para uma cadeira de rodas comum, em que o cadeirante utilizaria a energia criada para uso próprio.
É um projeto de energia sustentável. De forma que a gente consiga, nas próximas etapas do projeto, fazer a bike ser elétrica e capaz de se sustentar com a própria energia gerada pelo movimento mecânico. Então, eventualmente, o cadeirante vai fazer esse movimento natural e, quando cansar, pode ligar a bike elétrica. Assim, vai conseguir rodar com a própria energia gerada.
Joice Tosta Coodenadora da unidade de Engenharia da Faesa
A conscientização também ganha espaço no ESX 2026. Jogos educativos voltados para o público infantojuvenil unem tecnologia e ensinamentos que podem salvar vidas. Um dos exemplos que chama a atenção dos jovens é o Jogo Caça Foco, desenvolvido pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi).
A supervisora de Comunicação e Inovação em Saúde do ICEPi, Mayra Scarpi, explica que o jogo, disponível para download, tem como objetivo ajudar na identificação de possíveis focos de dengue que costumam passar despercebidos. “A gente tem o exemplo da caixa de pizza em praças, que acumula água. O jogo mostra inovações de produtos e processos tecnológicos para impactar o SUS capixaba”, conta.
Mayra também destaca a receptividade do público, com filas para jogar. “As pessoas gostam porque a gente traz um olhar educativo e lúdico para falar de dengue. Na prática, a pessoa joga e tem esse entendimento sobre a doença e os ciclos do mosquito. Os adultos gostam e aprendem muito, e é sucesso com as crianças também, porque estão aprendendo enquanto jogam”, comenta.
Os robôs que circulam pelo evento são um show à parte. Com direito a danças, corações e interações com o público, os equipamentos conquistam quem passa pelo local. Desenvolvidos pela Futuremedia, são utilizados na divulgação em feiras e eventos. O operador Emerson Garcino destaca o sucesso da atração no ESX, onde os visitantes fazem fila para tirar fotos e interagir com as máquinas, que mandam beijos e realizam pequenas brincadeiras.
Para os fãs de desafios, o Escape Room, jogo em que os participantes precisam resolver enigmas para “escapar” de uma sala temática dentro de um tempo limite, é uma das atrações do evento. Criado pela Escape Game em parceria com o Sebrae/ES, o desafio ganhou uma versão especial para o ESX 2026. No cenário, os visitantes são transportados para um mundo em que a inteligência artificial assumiu o controle das empresas. Em 20 minutos, eles precisam desligar o sistema para devolver o fator humano ao ambiente corporativo.
Segundo o expositor Pedro Marcondes, a proposta do Escape Room é provocar uma reflexão sobre o papel das pessoas em um cenário cada vez mais marcado pelo avanço da inteligência artificial. “Essa inteligência artificial tomou notas de que o fator humano é muito prejudicial para a empresa, mas a gente vê cada vez mais que o fator humano é muito importante”, afirma.
Quem passa pelo evento se encanta com as tecnologias apresentadas ao longo dos estandes. Ana Claudia do Nascimento contou que esta foi a segunda vez que visitou o ESX. Ela compareceu à feira com o filho, neurodivergente, com superdotação e altas habilidades, e relatou como a experiência contribui para o desenvolvimento do jovem.
“Para ele é uma experiência muito agradável e inovadora, faz parte do contexto. Eu tenho incentivado cada vez mais para que ele fique mais apto a desenvolver suas altas habilidades.”
ESX 2026
Feira de Inovação com mais de 300 startups, palestras e debates
De quinta-feira (11) a sábado (13)
Sexta-feira (12) - das 13 às 21h
Sábado (13) - das 9 às 17h
Praça do Papa, em Vitória