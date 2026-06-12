Robôs e cadeira de rodas sustentável chamam atenção em feira de inovação no ES

De cadeira de rodas elétrica sustentável a robôs que circulam pelos corredores, quem passa pelo ESX 2026 (Innovation Experience Espírito Santo) se depara com inovações que prometem transformar a realidade. O evento, que acontece até sábado (13) na Praça do Papa, em Vitória, reúne startups, empresas, instituições de ensino e projetos inovadores que apresentam ao público soluções criativas para problemas do dia a dia.





Entre os destaques está uma cadeira de rodas sustentável para corrida, em forma de bicicleta. Idealizado por estudantes de engenharia, o veículo gera energia a partir do movimento mecânico do cadeirante.





A coordenadora da unidade de Engenharia da Faesa, Joice Tosta, explica que o usuário roda a manivela com as mãos e esse movimento é transformado em energia, capaz de ligar até um holofote, por exemplo.