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ESX 2026

Robôs e cadeira de rodas sustentável chamam atenção em feira de inovação no ES

Equipamentos interativos, jogos educativos, desafios sobre inteligência artificial e projetos sustentáveis estão entre as atrações do evento, que vai até sábado (13), na Praça do Papa

Publicado em 12 de Junho de 2026 às 16:44

João Guimarães

João Guimarães

Publicado em 

12 jun 2026 às 16:44

De cadeira de rodas elétrica sustentável a robôs que circulam pelos corredores, quem passa pelo ESX 2026 (Innovation Experience Espírito Santo) se depara com inovações que prometem transformar a realidade. O evento, que acontece até sábado (13) na Praça do Papa, em Vitória, reúne startups, empresas, instituições de ensino e projetos inovadores que apresentam ao público soluções criativas para problemas do dia a dia.


Entre os destaques está uma cadeira de rodas sustentável para corrida, em forma de bicicleta. Idealizado por estudantes de engenharia, o veículo gera energia a partir do movimento mecânico do cadeirante. 


A coordenadora da unidade de Engenharia da Faesa, Joice Tosta, explica que o usuário roda a manivela com as mãos e esse movimento é transformado em energia, capaz de ligar até um holofote, por exemplo.

Cadeiras de rodas elétricas para corrida
Projeto transforma movimento mecânico do cadeirante em energia sustentavel. 
 João Guimarães

Joice afirma que os alunos já planejam as próximas etapas. Segundo ela, a ideia é adaptar o sistema para uma cadeira de rodas comum, em que o cadeirante utilizaria a energia criada para uso próprio.

É um projeto de energia sustentável. De forma que a gente consiga, nas próximas etapas do projeto, fazer a bike ser elétrica e capaz de se sustentar com a própria energia gerada pelo movimento mecânico. Então, eventualmente, o cadeirante vai fazer esse movimento natural e, quando cansar, pode ligar a bike elétrica. Assim, vai conseguir rodar com a própria energia gerada.

Joice Tosta Coodenadora da unidade de Engenharia da Faesa

A conscientização também ganha espaço no ESX 2026. Jogos educativos voltados para o público infantojuvenil unem tecnologia e ensinamentos que podem salvar vidas. Um dos exemplos que chama a atenção dos jovens é o Jogo Caça Foco, desenvolvido pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi). 


A supervisora de Comunicação e Inovação em Saúde do ICEPi, Mayra Scarpi, explica que o jogo, disponível para download, tem como objetivo ajudar na identificação de possíveis focos de dengue que costumam passar despercebidos. “A gente tem o exemplo da caixa de pizza em praças, que acumula água. O jogo mostra inovações de produtos e processos tecnológicos para impactar o SUS capixaba”, conta.

Jovens participam do jogo Caça Foco, que utiliza a tecnologia para conscientizar sobre a prevenção da dengue
Jovens participam do jogo Caça Foco, que conscientiza sobre a prevenção da dengue. João Guimarães

Mayra também destaca a receptividade do público, com filas para jogar. “As pessoas gostam porque a gente traz um olhar educativo e lúdico para falar de dengue. Na prática, a pessoa joga e tem esse entendimento sobre a doença e os ciclos do mosquito. Os adultos gostam e aprendem muito, e é sucesso com as crianças também, porque estão aprendendo enquanto jogam”, comenta.


Os robôs que circulam pelo evento são um show à parte. Com direito a danças, corações e interações com o público, os equipamentos conquistam quem passa pelo local. Desenvolvidos pela Futuremedia⁠, são utilizados na divulgação em feiras e eventos. O operador Emerson Garcino destaca o sucesso da atração no ESX, onde os visitantes fazem fila para tirar fotos e interagir com as máquinas, que mandam beijos e realizam pequenas brincadeiras.
Robôs interativos atraem visitantes com danças, brincadeiras e sessões de fotos durante o ESX 2026.
Robôs interativos atraem visitantes com danças, brincadeiras e sessões de fotos durante o ESX 2026. João Guimarães

Para os fãs de desafios, o Escape Room, jogo em que os participantes precisam resolver enigmas para “escapar” de uma sala temática dentro de um tempo limite, é uma das atrações do evento. Criado pela Escape Game em parceria com o Sebrae/ES, o desafio ganhou uma versão especial para o ESX 2026. No cenário, os visitantes são transportados para um mundo em que a inteligência artificial assumiu o controle das empresas. Em 20 minutos, eles precisam desligar o sistema para devolver o fator humano ao ambiente corporativo.

Participantes tem 20 minutos para resolver enigmas e impedir que a inteligência artificial assuma o controle da empresa.
Participantes têm 20 minutos para resolver enigmas e escapar de sala temática João Guimarães

Segundo o expositor Pedro Marcondes, a proposta do Escape Room é provocar uma reflexão sobre o papel das pessoas em um cenário cada vez mais marcado pelo avanço da inteligência artificial. “Essa inteligência artificial tomou notas de que o fator humano é muito prejudicial para a empresa, mas a gente vê cada vez mais que o fator humano é muito importante”, afirma.


Quem passa pelo evento se encanta com as tecnologias apresentadas ao longo dos estandes. Ana Claudia do Nascimento contou que esta foi a segunda vez que visitou o ESX. Ela compareceu à feira com o filho, neurodivergente, com superdotação e altas habilidades, e relatou como a experiência contribui para o desenvolvimento do jovem.


“Para ele é uma experiência muito agradável e inovadora, faz parte do contexto. Eu tenho incentivado cada vez mais para que ele fique mais apto a desenvolver suas altas habilidades.”

O ESX é um dos maiores eventos de inovação do Espírito Santo
ESX acontece na Praça do Papa. Sebrae/ES

ESX 2026

Feira de Inovação com mais de 300 startups, palestras e debates

 De quinta-feira (11) a sábado (13)

Sexta-feira (12) - das 13 às 21h
Sábado (13) - das 9 às 17h

Praça do Papa, em Vitória

Entrada gratuita, com inscrição por meio do site do evento

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