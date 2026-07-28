Propaganda eleitoral no trabalho: a empresa não pode e o sindicato pode?

Autonomia sindical, porém, não se confunde com imunidade eleitoral: criticar política pública e defender a categoria é uma coisa; atuar como financiador ou braço de campanha de um candidato é outra, e daí não decorre que a direção possa atribuir a toda a categoria sua preferência partidária pessoal.





E há um dado decisivo que costuma ser esquecido: sindicatos também têm empregados. As entidades mantêm profissionais administrativos, jurídicos, de comunicação e de atendimento. Para essas pessoas, o sindicato não é apenas uma entidade representativa; é o empregador, que contrata, remunera, controla horários, exerce poder disciplinar e pode encerrar o vínculo.





Se a direção convoca seus empregados para ato de campanha, exige trabalho em favor de uma candidatura ou mantém propaganda eleitoral no local de trabalho, manifesta-se a mesma assimetria de qualquer relação de emprego.





Não há aí razão jurídica ou democrática para tratamento diferente: perante seus próprios empregados, o sindicato também é empregador e se submete à mesma vedação aplicável a qualquer ambiente de trabalho. Daí a dupla condição da sede sindical, que pode ser ao mesmo tempo espaço de representação dos filiados e ambiente de trabalho de seus empregados.





É por essa ótica que se deve analisar a presença de fotografias de políticos nas sedes. A simples existência de uma imagem não configura propaganda: pode ser o registro de uma negociação ou da assinatura de um acordo, e não vira propaganda só porque a autoridade retratada depois se tornou candidata.





A situação pode mudar quando a imagem passa a cumprir função eleitoral, como ao ser exposta em destaque no período eleitoral acompanhada de número, slogan ou pedido de voto, ou reproduzida nos canais oficiais para conquistar o eleitor. Não é a moldura que define a legalidade da fotografia, e sim sua finalidade, seu conteúdo e seu contexto.





A mesma cautela vale para o envolvimento do sindicato em campanhas. Não se pode confundir uma deliberação interna ou uma manifestação sobre políticas públicas com a divulgação institucional de propaganda eleitoral.





A análise muda quando a manifestação é divulgada publicamente para beneficiar uma candidatura, sobretudo diante de pedido de voto, número e slogan em contexto eleitoral, cessão de estrutura ou uso de empregados e serviços da entidade.





A Lei nº 9.504 proíbe candidatos e partidos de receberem, direta ou indiretamente, doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro provenientes de entidades de classe ou sindicais, inclusive por publicidade, e o uso de estrutura sindical em favor de uma candidatura pode caracterizar doação estimável de fonte vedada.





A regulamentação do TSE também veda propaganda eleitoral, mesmo gratuita, em sites e perfis de pessoas jurídicas: a entidade pode divulgar conteúdo institucional sobre políticas públicas, desde que não se caracterize como propaganda; o que a lei impede é converter os canais oficiais em canais de campanha.





Na mesma linha, o cadastro de filiados não é lista eleitoral à disposição da direção, e o próprio TSE já registrou precedente sobre entidade de classe que o usou para manifestação eleitoral contra um candidato.





Também pode haver assédio eleitoral no âmbito sindical, sobretudo quando os próprios empregados da entidade são constrangidos a comparecer a atos ou trabalhar em campanhas.





Na relação com filiados, podem ocorrer discriminação ou abuso do poder representativo quando a discordância política resulta em hostilidade, restrição indevida de serviços ou tentativa de silenciamento; a qualificação jurídica dependerá do caso, mas a liberdade política individual deve ser preservada.





É verdade que o sindicato normalmente não exerce sobre o filiado o mesmo poder disciplinar do empregador, mas isso não significa ausência de poder: representação institucional, canais de comunicação, assembleias e influência sobre negociações coletivas não podem ser usados para impor uma orientação eleitoral à categoria.