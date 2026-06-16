A OIT não criou presunção de emprego em plataformas digitais. E agora, STF?

Autonomia legítima não está proibida. A convenção exige análise factual correta, respeitando que cada país defina seus próprios critérios, e reconhece que há modelos diversos: alguns com vínculo, outros sem. Essa é a questão central e ninguém deveria fingir que não leu ou que entendeu diferente.





Palavras importam em instrumentos internacionais. Uma vírgula muda a obrigação. Um verbo transforma diretriz em imposição. A redação final escolheu bem: assegurar a "correta classificação quanto à existência ou inexistência de relação de emprego".





A redação não cria uma presunção universal de vínculo. Ao contrário, reconhece expressamente que a conclusão pode ser pela existência ou pela inexistência de relação de emprego.





Sobre formalização, começam as leituras distorcidas. O texto não obriga países a "formalizar trabalhadores" no sentido de vincular. O que está no texto é algo juridicamente diferente: facilitar a formalização do trabalho via plataformas, inclusive com registro de trabalhadores autônomos.





Formalizar não é sinônimo de empregar. Um autônomo pode estar formalizado (registrado, com contribuição previdenciária, com direitos) sem ser empregado. A Convenção menciona expressamente autônomos. Não acidental. Confirma que há caminhos diversos.





Confundir formalização com vínculo obrigatório reduz o alcance técnico do documento. Distorce. Aliás, para isso mesmo que a negociação andou tão devagar em Genebra: para que não caísse nessa confusão.





Na remuneração o texto é claro em seu dualismo. Quem está em relação de emprego recebe no mínimo o salário legal ou negociado. Quem não está (e a convenção reconhece que existem) fica sujeito apenas a "consideração" de medidas sobre remuneração mínima. Considerar não é impor. O documento não criou salário mínimo automático para autônomos de plataforma.





O mesmo caráter estratégico marca o ponto talvez mais sensível: tempo de espera, tempo à disposição. Isso poderia aproximar autônomos de uma lógica de jornada e subordinação permanente. O texto final foi cauteloso. Resultado: não há obrigação sobre remuneração por espera.





Avançou sim em proteção. Transparência sobre pagamentos. Proteção de dados. Informação clara sobre termos. Acesso a direitos compatível com a classificação. Prevenção de acidentes. Proteção contra violência. Mecanismos de revisão quando algoritmos decidem suspensão ou desativação de conta.





Mas mesmo nisso há equilíbrio. A convenção exige envolvimento humano, não necessariamente revisão externa ou independente. Exige envolvimento, não terceiro independente. Diferença de peso jurídico.





Um parágrafo merecia destaque maior nas negociações: Estados devem proteger informações comercialmente sensíveis ao implementar. Transparência é importante, mas não pode significar vazamento de propriedade intelectual, segredos comerciais, destruição de livre concorrência.





Esse ponto foi essencial para empregadores e governos aceitarem o resto. Quem nega isso esconde que negociação real exige troca.





Na desativação de conta a redação escolheu com cuidado: proíbe apenas quando baseada em fundamentos discriminatórios ou ilícitos. Não proibiu desativação em sentido amplo ou subjetivo. Falou em discriminação ou ilicitude. Preserva capacidade legítima de plataformas em questões de segurança, qualidade, fraude, cumprimento de regras. Isso que o texto diz.