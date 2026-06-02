Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho

Participo, pela terceira vez, da Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra. A Conferência é promovida pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, agência especializada da ONU criada em 1919 e marcada por uma característica singular: sua estrutura tripartite, que reúne governos, empregadores e trabalhadores na construção das normas e diretrizes internacionais do trabalho.





Desta vez, porém, a leitura é diferente.





Na primeira participação, a atenção se volta ao rito: a composição tripartite, o funcionamento das comissões, a dinâmica das falas, a formalidade das posições. Na segunda, o ambiente já é menos estranho. Começa-se a identificar os atores, os blocos de influência, as alianças e as resistências. Na terceira, a percepção muda: passa-se a distinguir onde está o debate real e onde há apenas a aparência dele.