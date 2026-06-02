Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho

Participo, pela terceira vez, da Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra. A Conferência é promovida pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, agência especializada da ONU criada em 1919 e marcada por uma característica singular: sua estrutura tripartite, que reúne governos, empregadores e trabalhadores na construção das normas e diretrizes internacionais do trabalho.
Desta vez, porém, a leitura é diferente.
Na primeira participação, a atenção se volta ao rito: a composição tripartite, o funcionamento das comissões, a dinâmica das falas, a formalidade das posições. Na segunda, o ambiente já é menos estranho. Começa-se a identificar os atores, os blocos de influência, as alianças e as resistências. Na terceira, a percepção muda: passa-se a distinguir onde está o debate real e onde há apenas a aparência dele.
A Conferência Internacional do Trabalho não é um evento meramente acadêmico ou protocolar. É um espaço institucional de formação de consensos, tensões e diretrizes que, cedo ou tarde, podem influenciar legislações nacionais, decisões judiciais, políticas públicas e negociações coletivas.
Neste ano, dois temas merecem atenção especial de quem acompanha o mundo do trabalho no Brasil.
Economia de plataformas
O primeiro é o trabalho decente na economia de plataformas. A discussão envolve aplicativos, motoristas, entregadores, marketplaces, gestão algorítmica, autonomia, subordinação e proteção social.
Não se trata mais de um debate abstrato sobre tecnologia. A questão central é saber em que momento a flexibilidade prometida pelas plataformas deixa de representar autonomia real e passa a revelar controle econômico, organizacional ou tecnológico sobre o trabalhador.
Esse ponto interessa diretamente ao Brasil. A economia de plataformas já faz parte da vida cotidiana, da renda de milhões de pessoas e da estratégia de inúmeras empresas. Ao mesmo tempo, ainda há enorme insegurança jurídica sobre a natureza dessas relações.
O que for discutido em Genebra não resolverá automaticamente o problema brasileiro, mas poderá oferecer linguagem, critérios e fundamentos que certamente serão invocados em projetos de lei, decisões judiciais, manifestações sindicais e interpretações administrativas.
Diálogo social
O segundo tema é o diálogo social e o tripartismo. À primeira vista, pode parecer uma discussão institucional, distante da realidade das empresas. Não é.
O tripartismo é a marca histórica da OIT: governos, empregadores e trabalhadores discutindo conjuntamente os rumos das relações de trabalho. Mas, no cenário atual, esse conceito ganha outra dimensão. Ele passa a ser tratado também como método de governança.
Em outras palavras, grandes mudanças no mundo do trabalho tendem a exigir cada vez mais escuta, negociação, transparência e participação dos atores envolvidos.
Para as empresas brasileiras, essa agenda tem consequência prática. Decisões unilaterais sobre organização do trabalho, novas tecnologias, modelos contratuais, jornada, remuneração variável e reestruturações internas tendem a sofrer maior escrutínio quando ignoram o diálogo social.
A negociação deixa de ser apenas uma ferramenta de contenção de conflito e passa a ser, cada vez mais, um elemento de legitimidade das decisões empresariais.
O caminho até as empresas
É claro que nem tudo o que se discute em uma conferência internacional chega ao Brasil com a mesma intensidade. Há debates que permanecem no campo diplomático. Outros ficam restritos à linguagem institucional. Mas alguns temas atravessam fronteiras com facilidade. Plataformas digitais e diálogo social estão nesse grupo.
O caminho costuma ser conhecido. Primeiro, surge a diretriz internacional. Depois, ela aparece na justificativa de um projeto de lei, em uma nota técnica, em uma recomendação administrativa, em uma decisão judicial ou em uma cláusula de negociação coletiva.
Quando o tema chega à rotina das empresas, muitas vezes já percorreu um longo trajeto fora do radar de quem será diretamente afetado.
Por isso, acompanhar a Conferência da OIT não é olhar para uma realidade distante. É observar, ainda na origem, parte das ideias que podem moldar o futuro das relações de trabalho no Brasil.
O que sair de Genebra sobre plataformas digitais e diálogo social não ficará necessariamente em Genebra. Pode chegar às empresas brasileiras pela legislação, pela fiscalização, pela jurisprudência, pela negociação coletiva e pela pressão crescente por modelos de gestão mais responsáveis.
É nesse ponto que a Conferência deixa de ser apenas um encontro internacional e passa a ser um termômetro. Um termômetro do que o mundo começa a considerar aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho.
E quem atua com Direito do Trabalho precisa prestar atenção antes que a discussão vire obrigação.