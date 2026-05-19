Se você não foi convocado por Ancelotti, tenho uma notícia: jogo do Brasil não é feriado

Aproxima-se a Copa do Mundo e, com ela, retorna uma das dúvidas trabalhistas mais brasileiras possíveis: em dia de jogo da Seleção, precisa trabalhar?





A resposta é direta: sim, precisa.





Jogo do Brasil em Copa do Mundo não é feriado nacional. Nunca foi. A legislação brasileira define com precisão quais datas suspendem a jornada de trabalho, e partida de futebol, por mais que o país inteiro trate o assunto como se fosse matéria constitucional, não consta dessa lista.





Isso não impede o empregador de liberar seus trabalhadores. Pode fazê-lo durante o horário da partida, com retorno posterior. Pode dispensar o expediente e compensar via banco de horas, desde que regularmente instituído. Pode, se assim decidir, dispensar o dia inteiro. O que não pode é deixar a decisão no ar. No Direito do Trabalho, o silêncio do empregador raramente é interpretado em seu favor.