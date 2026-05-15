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Copa do Mundo

Incerteza na Copa, Neymar supera Ancelotti em confiança no país, diz Ibope

Vinicius Júnior aparece como terceiro nome mais citado após o camisa 10 do Santos e o treinador italiano

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 18:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 mai 2026 às 18:01
Neymar Jr
A.RICARDO / Shutterstock
Camisa 10 da seleção brasileira nas últimas três edições da Copa do Mundo, Neymar é um dos nomes mais pedidos pelos torcedores para a competição de 2026. Mesmo sem ser convocado recentemente, a confiança da população brasileira no camisa 10 do Santos parece seguir em alta, como aponta a pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira (15).
Dois terços (66,9%) dos entrevistados que o conhecem têm ele como nome de confiança na seleção brasileira. Completando o pódio da confiança do brasileiro estão o técnico Carlo Ancelotti (63,5%) e Vinícius Júnior (62,9%). Ao todo, o Ibope avaliou os perfis de 64 personalidades - 62 jogadores, Ancelotti e a mascote Canarinho. 
Neymar está entre os 55 nomes da pré-lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Na lista final, de 26 atletas, sua presença ainda é uma incógnita. Após seguidas lesões e longe da forma ideal desde que chegou ao Santos, Neymar conseguiu atingir uma maior sequência de jogos nas últimas semanas e tem apresentado bons números: são seis gols e quatro assistências em 14 jogos na temporada.
A lista final para a Copa será divulgada por Ancelotti na segunda-feira (18).

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