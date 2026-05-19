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Renata Rasseli

Corrida Track&Field Run Series movimenta as ruas de Vitória; veja fotos

A prova reuniu 1.640 corredores na manhã deste domingo (17) para uma disputa de energia e saúde

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 03:43

Publicado em 

19 mai 2026 às 03:43
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Luciano Forrechi, Leticia Dalvi, Flavio Cabral e Renata França
Luciano Forrechi, Leticia Dalvi, Flavio Cabral e Renata França Vitor Machado

Ready, set, go! A Track&Field Run Series reuniu 1.640 corredores na manhã deste domingo (17) para uma disputa de energia e saúde. Gente bonita e animada de todas as idades preencheu as ruas de Vitória, num trajeto que percorreu a a avenida Americo Buaiz e o entorno do Shopping Vitória,  também promotor do evento.


Nas provas de 5K , Júlia Gama e Carlos Eduardo dos Santos conquistaram o primeiro lugar nos pódios feminino e masculino. Já no percurso de 10k Marcela Murrer e Edivaldo e Jesus Araújo levaram o  troféu. Na Corrida Kids, quem venceu foram as famílias que correram lado a lado, com muito amor!


E, como é de costume para os eventos da marca, a Track&Field Run Series não foi apenas uma corrida de rua: foi uma experiência ao som do rock clássico da banda Picnic Dogs e repleta de ativações de grandes marcas. Medalhas colecionáveis foram distribuídas para cada atleta que concluiu a corrida com êxito, simbolizando que todo mundo sai ganhando quando se desafia com determinação e vontade de ir além. 

Veja as fotos de Vitor Machado. 

Congresso

Lea Penedo, Marilucia Dalla e Mariana Buaiz
O 4º Congresso de Oncologia do Hospital Santa Rita reuniu especialistas de diversas áreas da saúde no Centro de Convenções de Vitória para debater avanços no tratamento do câncer, humanização e integração multiprofissional. Na foto: as diretoras da Afecc-HSRC, Lea Penedo, Marilucia Dalla e Mariana Buaiz. Elani Passos

[Mês das Mães]

Concerto ao som de Lulu

O Teatro Sesi, em Vitória, recebe na sexta-feira (29), às 19h30, o concerto especial “Mês das Mães – Lulu Santos in Concert”. A apresentação, comandada pela Orquestra Camerata SESI, encerra a programação dedicada à data com releituras orquestrais de clássicos que marcaram gerações, como “Tempos Modernos”, “Como uma Onda” e “Toda Forma de Amor”. Com regência do maestro Isaac Gonçalves e participação do cantor convidado Nano Vianna, o espetáculo propõe um encontro entre o pop nacional e a música clássica. 

Em Portugal

Leonardo Giestas, Flávia Saade e Cláudio Calezani
Leonardo Giestas, Flávia Saade, de férias em Portugal,  e Cláudio Calezani: almoço no restaurante La Paparrucha, em Lisboa. Divulgação

Entre Paris e Londres

Nosso chef Juarez Campos, que completou 70 anos em fevereiro, vai comemorar a data com um tour por Paris e Londres. "Quero visitar os novos bistrôs parisisenses e voltar aos meus preferidos da cidade. E em Londres, quero conhecer os novos gastropubs, que estão na moda."

No Ceará

O chef João Vieira, que atua no Espírito Santo, foi convidado pelo Senac Ceará para participar do Mayú Brasileiro, projeto local que visa valorizar a gastronomia nacional por meio da troca de conhecimentos entre chefs brasileiros e novos talentos da cozinha. No restaurante-escola do Senac-CE, o chef João deu uma palestra sobre cozinha brasileira para mais de 150 pessoas e, na sequência, preparou dois jantares para 120 pessoas.

Novo romance

A autora capixaba Karina Heid lança, no dia 27 de julho, seu novo romance contemporâneo, Os incasáveis, publicado pela Verus Editora, selo de romance do Grupo Record. O livro já está em pré-venda na Amazon com brindes exclusivos e chegará às livrarias de todo o Brasil no lançamento oficial em 27 de julho. Misturando humor, caos e uma ambientação brasileira, Os incasáveis acompanha Júlia Ferraz, uma atriz famosa por viver casamentos perfeitos nas novelas, em uma saga pelo próprio final feliz. Prestes a se casar em uma ilha paradisíaca, ela descobre uma traição minutos antes da cerimônia e foge impulsivamente em uma lancha.

Chá com Elas

A 32ª edição do Chá com Elas acontece nesta quarta-feira (20), na Casa Brandão Lounge, em Vila Velha. O encontro de networking feminino, promovido pelo jornalista Gabriel Gomes, completa oito anos como referência no segmento capixaba. A programação terá palestra da estrategista de vendas Talita Marques sobre “I.A para os negócios”, além do lançamento da linha de óculos Bertô, da empresária Luciene Bertolani.

Em São Paulo

Cleber Azevedo e João Pedro, do Aleixo Concept
Cleber Azevedo e o nosso João Pedro Make Up, do Aleixo Concept: especialização em maquiagem para noivas em São Bernardo do Campo, em São Paulo.  Divulgação

[Em São Paulo]

Encontro internacional da construção

Douglas Vaz e Leandro Lorenzon, presidente e vice-presidente do Sinduscon, o sindicato da construção civil capixaba, seguem para São Paulo junto com uma comitiva de diretores da entidade para participarem do Encontro Internacional da Indústria da Construção (ENIC). Promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o ENIC acontece desta terça (19) até quinta (21), no Distrito Anhembi, com uma programação voltada à atualização profissional, geração de negócios, inovação e discussão da agenda estratégica do setor. O evento, estruturado em seis hubs temáticos, aborda temas como industrialização, inteligência artificial, sustentabilidade, infraestrutura, mercado imobiliário, liderança e segurança jurídica.

Exposição

Karine Nobre e Wagner Orletti
A Orvel, por meio do Grupo Orlleti, promoveu no Shopping Vitória, a abertura da exposição “Futuro da Mobilidade”. O evento para convidados e imprensa, apresentou as principais tendências do mercado automotivo, com destaque para veículos híbridos e elétricos das marcas Omoda, Jetour, Geely e MG. Na foto: a jornalista de A Gazeta, Karine Nobre, e Wagner Orletti.  Arthur Louzada

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