Corrida Track&Field Run Series movimenta as ruas de Vitória; veja fotos

Ready, set, go! A Track&Field Run Series reuniu 1.640 corredores na manhã deste domingo (17) para uma disputa de energia e saúde. Gente bonita e animada de todas as idades preencheu as ruas de Vitória, num trajeto que percorreu a a avenida Americo Buaiz e o entorno do Shopping Vitória, também promotor do evento.
Nas provas de 5K , Júlia Gama e Carlos Eduardo dos Santos conquistaram o primeiro lugar nos pódios feminino e masculino. Já no percurso de 10k Marcela Murrer e Edivaldo e Jesus Araújo levaram o troféu. Na Corrida Kids, quem venceu foram as famílias que correram lado a lado, com muito amor!
E, como é de costume para os eventos da marca, a Track&Field Run Series não foi apenas uma corrida de rua: foi uma experiência ao som do rock clássico da banda Picnic Dogs e repleta de ativações de grandes marcas. Medalhas colecionáveis foram distribuídas para cada atleta que concluiu a corrida com êxito, simbolizando que todo mundo sai ganhando quando se desafia com determinação e vontade de ir além.
Veja as fotos de Vitor Machado.
Congresso
[Mês das Mães]
Concerto ao som de Lulu
O Teatro Sesi, em Vitória, recebe na sexta-feira (29), às 19h30, o concerto especial “Mês das Mães – Lulu Santos in Concert”. A apresentação, comandada pela Orquestra Camerata SESI, encerra a programação dedicada à data com releituras orquestrais de clássicos que marcaram gerações, como “Tempos Modernos”, “Como uma Onda” e “Toda Forma de Amor”. Com regência do maestro Isaac Gonçalves e participação do cantor convidado Nano Vianna, o espetáculo propõe um encontro entre o pop nacional e a música clássica.
Em Portugal
Entre Paris e Londres
Nosso chef Juarez Campos, que completou 70 anos em fevereiro, vai comemorar a data com um tour por Paris e Londres. "Quero visitar os novos bistrôs parisisenses e voltar aos meus preferidos da cidade. E em Londres, quero conhecer os novos gastropubs, que estão na moda."
No Ceará
O chef João Vieira, que atua no Espírito Santo, foi convidado pelo Senac Ceará para participar do Mayú Brasileiro, projeto local que visa valorizar a gastronomia nacional por meio da troca de conhecimentos entre chefs brasileiros e novos talentos da cozinha. No restaurante-escola do Senac-CE, o chef João deu uma palestra sobre cozinha brasileira para mais de 150 pessoas e, na sequência, preparou dois jantares para 120 pessoas.
Novo romance
A autora capixaba Karina Heid lança, no dia 27 de julho, seu novo romance contemporâneo, Os incasáveis, publicado pela Verus Editora, selo de romance do Grupo Record. O livro já está em pré-venda na Amazon com brindes exclusivos e chegará às livrarias de todo o Brasil no lançamento oficial em 27 de julho. Misturando humor, caos e uma ambientação brasileira, Os incasáveis acompanha Júlia Ferraz, uma atriz famosa por viver casamentos perfeitos nas novelas, em uma saga pelo próprio final feliz. Prestes a se casar em uma ilha paradisíaca, ela descobre uma traição minutos antes da cerimônia e foge impulsivamente em uma lancha.
Chá com Elas
A 32ª edição do Chá com Elas acontece nesta quarta-feira (20), na Casa Brandão Lounge, em Vila Velha. O encontro de networking feminino, promovido pelo jornalista Gabriel Gomes, completa oito anos como referência no segmento capixaba. A programação terá palestra da estrategista de vendas Talita Marques sobre “I.A para os negócios”, além do lançamento da linha de óculos Bertô, da empresária Luciene Bertolani.
Em São Paulo
[Em São Paulo]
Encontro internacional da construção
Exposição
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