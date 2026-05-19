Corrida Track&Field Run Series movimenta as ruas de Vitória; veja fotos

Ready, set, go! A Track&Field Run Series reuniu 1.640 corredores na manhã deste domingo (17) para uma disputa de energia e saúde. Gente bonita e animada de todas as idades preencheu as ruas de Vitória, num trajeto que percorreu a a avenida Americo Buaiz e o entorno do Shopping Vitória, também promotor do evento.





Nas provas de 5K , Júlia Gama e Carlos Eduardo dos Santos conquistaram o primeiro lugar nos pódios feminino e masculino. Já no percurso de 10k Marcela Murrer e Edivaldo e Jesus Araújo levaram o troféu. Na Corrida Kids, quem venceu foram as famílias que correram lado a lado, com muito amor!





E, como é de costume para os eventos da marca, a Track&Field Run Series não foi apenas uma corrida de rua: foi uma experiência ao som do rock clássico da banda Picnic Dogs e repleta de ativações de grandes marcas. Medalhas colecionáveis foram distribuídas para cada atleta que concluiu a corrida com êxito, simbolizando que todo mundo sai ganhando quando se desafia com determinação e vontade de ir além.



Veja as fotos de Vitor Machado.